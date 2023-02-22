Четырем знакам Зодиака придется преодолевать «черную полосу»: кому не повезет

Овен

На этой неделе вам придется выполнять множество неотложных задач. Это время будет неблагоприятным для коллективной работы. Удачны будут только дела, связанные с индивидуальным творчеством.

Дева

Астрологи говорят, что попытки начать что-то новое не увенчаются успехом, встречи, намеченные на вторую половину недели, могут быть отменены. Однако ваши прямота и откровенность помогут развеять недомолвки.

Скорпион

Вы будете тяжело переносить любовные разочарования. В течение недели следует избегать категорических мнений и индивидуальной работы, требующей сосредоточенности. Выходные лучше провести где-нибудь на природе.

Водолей

Ваша чрезмерная сдержанность может быть воспринята близким человеком, как невнимание и игнор, что может стать причиной недоразумений и обид. Астрологи говорят, что вам не удастся избежать неприятного разговора.