Денег полные карманы: новая неделя сказочно осчастливит три знака Зодиака

Астрологи рассказали, какие знаки Зодиака станут невероятно счастливыми и озолотятся уже с 20 по 26 февраля. Новая неделя принесет им полные карманы денег. Кому ждать счастья — читайте ниже.

Об этом пишет УНИАН.

Телец

Тельцов ждет большое счастье, вам могут преподнести щедрый подарок. Возможно, кто-то решит помочь вам со всеми финансовыми проблемами. Однако стоит помнить, что спасать вас начнут только тогда, когда вы об этом попросите. Не бойтесь прямо говорить о том, что нуждаетесь в материальной поддержке.

Лев

Львов щедро одарит семья. Вы можете ждать роскошного подарка от родственников. Это может быть крупная сумма, которую вам решат отдать просто так. Также этот подарок может оказаться семейными украшениями, которые немало стоят.

Рыбы

Рыбы, как считают астрологи, будут купаться в деньгах благодаря своему труду. Помимо этого, вам могут предложить новую должность с гораздо более заманчивой зарплатой. Не стоит отказываться от авантюры. Рискните, и вы поймете, что полные карманы денег придают немало уверенности в себе.