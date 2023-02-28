Денежный лунный календарь на март 2023

Астрологи рассказали, каким будет воздействие Луны в марте на наши денежные дела.

1, 2, 3 марта: первые три дня весны пройдут под воздействием растущей луны в Раке. Назвать их благоприятными для финансовой активности совершенно точно нельзя, но большой опасности ночное светило в таком положении тоже не принесет. Лучше отказаться от спонтанных трат и сфокусироваться на важных делах. В такие дни мы можем стать более ленивыми.

4, 5 марта: рост Луны во Льве — это время, которое просто идеально подходит для финансовой активности, покупок, ведения переговоров, поисков новой работы, путешествий и командировок. 4 и 5 числа финансовая удача улыбнется в первую очередь тем, кто знает, чего хочет от жизни, а также тем, кто готов действовать.

6, 7 и 8 марта: три этих дня пройдут под управлением Девы. 6 марта — последний день роста Луны: это будет хорошее время для многочисленных мелких дел и поручений. 7 марта — Полнолуние в Деве. Назвать день опасным нельзя, но для финансовой активности он совершенно точно не подходит. А вот 8 марта — благоприятный финансовый день, в который убывающая Луна даст нам полный карт-бланш на ведение любых денежных дел.

9, 10 марта: убывающая Луна в эти дни еще не успеет утратить свою силу, поэтому ее пребывание в Весах будет достаточно позитивно отражаться на работе, особенно творческой. В этот день многие из нас смогут найти новые источники заработка, а также придумать какие-то необычные способы самореализации.

11, 12 марта: убывающая Луна в Скорпионе откроет нам глаза на то, что в текущий момент происходит в сфере финансов. Если есть какие-то проблемы, которые вы в упор не замечаете, то 11 и 12 числа они станут для вас более очевидными. Это хорошие дни для самоанализа и попыток выявить свои сильные и слабые стороны.

13, 14 и 15 марта: эти три дня убывающей Луны пройдет в Знаке Стрельца. Они окажутся не самыми приятными, потому что могут появиться разногласия с клиентами, начальством, органами власти. В такие дни не стоит тратить время и деньги на адвокатов и судебные разбирательства. Также не стоит брать деньги в долг.

16, 17 марта: убывающая Луна в Козероге — великолепные дни для финансовой активности. Очень полезными станут покупки, запланированные ранее. Также большие успехи ждут людей, которые неторопливы и методичны, мудры и готовы принимать любые вызовы. Их ждет богатство и процветание. 17 числа лучше не приостановить траты и не отправляться в командировки из-за соединения Солнца и Меркурия.

18, 19 марта: убывание Луны в Водолее нередко приводит к творческому кризису, поэтому если ваша работа связана с креативом, придется приготовиться к трудностям. 18 и 19 число — это два дня, в которые лучше браться за что-то простое и понятное, а также не давать никому пустых обещаний.

20, 21 марта: 20 марта — последний день убывания Луны. Он пройдет под управлением Рыб. Это хорошее время для интеллектуального труда и финансовой активности (покупки акций, вложения средств в валюту, оформления кредитов). 21 марта — Новолуние в том же Знаке. Это будет спокойный и размеренный день, идеально подходящий для планирования. Никакой опасности он не представляет.

22, 23 марта: первые дни роста Луны и нового лунного месяца пройдут под влиянием Овна. Это будут идеальные дни для новых начинаний и старта важных финансовых и рабочих проектов. Опасайтесь лени.

24, 25 марта: рост Луны в Тельце будет неблагоприятным. Более того,25 числа Марс станет негативным, перейдя в Знак Рака. Эти дни лучше посвятить домашним делам и забыть про крупные траты, сложные рабочие дела.

26, 27, 28 марта: эти три дня растущей Луны пройдут под управлением стихии Воздуха, представленной Близнецами. Из этих дней опасным для финансовой активности может быть лишь 28 число — из-за соединения Меркурия и Юпитера. 26 и 27 марта — прекрасное время для собеседований, переговоров, торгов.

29, 30 марта: эти два дня фазы роста пройдут под управлением Рака, что говорит нам о потенциальной опасности для неосторожного ведения бизнеса и покупок. В эти дни можно наткнуться на недобросовестных продавцов.

31 марта: последний день месяца будет благоприятным для новых начинаний и смены приоритетов. Рост Луны во Льве принесет нам финансовую удачу.