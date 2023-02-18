Для трех знаков Зодиака март станет самым счастливым месяцем года

Астрологи назвали три знака Зодиака, которых в марте ждут глобальные перемены. Вселенная даст им новые возможности для реализации их желаний. Некоторым из ним очень повезет на любовном поприще.

Об этом пишет УНИАН.

Лев

В марте 2023 года Львы станут настоящими баловнями судьбы. А все потому, что уже в следующем месяце вас ждет удача как в карьере, так и в любви. Что касается работы, то вы можете получить повышение зарплаты и даже продвижение по карьерной лестнице. А вот в любви будет просто фантастика! Ваш партнер может решиться на заключение брака — вы будете невероятно счастливы. Совсем скоро вы пойдете под венец.

Козерог

Козерог — еще один счастливчик месяца. Вы можете закончить работу над каким-то проектом, который долго был на паузе. Это позволит вам не только окружающим доказать, что для вас нет ничего невозможного, но и поставить галочку в вашем списке выполненных целей. В любви также все будет хорошо. Вы будете очень счастливы, ведь ваше сердце наполнено любовью, теплотой и нежностью.

Скорпион

Март принесет Скорпионам хорошие известия. С чем они будут связаны наверняка неизвестно, однако астрологи говорят, что ваш мир перевернется. Должно произойти что-то грандиозное, что подарит вам надежду и веру в светлое и счастливое будущее. Ваша задача не останавливаться на достигнутом и «брать быка за рога».