Два знака Зодиака будут рыдать от проблем на этой неделе

Астролог назвали три знака Зодиака, которые будут лить горкие слезы от боли и разочарования. Кого-то из них ждут проблемы на работе, а кого-то — в личной жизни.

Об этом пишет Слова и фразы.

Дева

Дев ждут проблемы с коллегами. Вероятно, в последнее время у вас возникали серьезные конфликты, но тогда это удалось «замять». Однако сейчас вы испытаете все «цветочки» прошлого.

На вас могли написать жалобу, поэтому придется оправдываться перед начальством. Не исключено, что ситуация усугубиться до увольнения, из-за чего вы будете очень переживать и даже плакать.

Водолей

Вы можете узнать о том, что близкий человек вас использовал. Это негативно отразится не только на ваших отношениях, но и на вашем внутреннем состоянии.

Вы можете впасть в депрессию, так как очень доверяли этому человеку. Возможно, это ваш близкий друг или партнер. Однако астрологи советуют вам не винить себя в произошедшем и помнить, что все, что не делается — делается к лучшему.