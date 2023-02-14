Два знака Зодиака окажутся на грани увольнения и получат нагоняй уже скоро

Неделя с 13 по 19 февраля станет непростой для представителей двух знаков Зодиака. Они могут потерять работу и получить серьезный нагоняй от начальства. Кому ждать проблем и как избежать увольнения?

Об этом пишет УНИАН.

Телец

Астрологи считают, что Тельцы могут взвалить на себя слишком много обязанностей и попросту перегореть. Вы рискуете потратить все силы впустую, а потому не стоит пытаться прыгнуть выше головы.

Едва ли начальство оценит, если Тельцы возьмут на себя важные поручения, а потом их не выполнят из-за своей усталости. Распределяйте свое время правильно, лучше сделать немного меньше, но более качественно.

Водолей

Настоящий разгром на работе ждет Водолеев. Астрологи пророчат им нагоняй от начальства и серьезные ссоры. Вы можете оказаться на грани увольнения из-за своей самоуверенности.

Водолеям не стоит проявлять эмоции слишком громко. Не нужно пытаться привлечь к себе внимание криком или демонстративным хлопаньем дверями. Из-за таких приступов ярости вы рискуете остаться без работы, а потому начните над собой работать и попытайтесь все исправить.