Два знака Зодиака рискуют разориться до конца недели — астрологи

Астрологи назвали знаки Зодиака, представители которых могут столкнуться с неприятностями в делах и потерять источники дохода на текущей неделе — до 22 января.

Об этом пишет УНИАН.

Речь идет о двух знаках Зодиака. Рожденным под этими знаками людям грозят неудачи.

Эти знаки Зодиака рискуют обеднеть — кто в списке

Нелегкая неделя ждет Раков. Представителям данного знака категорически запрещено вымещать злость на окружающих, конфликтовать с коллегами и партнерами, а также ввязываться во всякого рода авантюры. С деньгами в указанный период Ракам стоит быть предельно острожными. С дорогостоящими приобретениями лучше повременить до лучших времен.

Свое положение на работе поставить под угрозу рискуют Козероги. Астрологи рекомендуют им не вступать в конфликт, особенно, если его можно избежать. Излишняя эмоциональность в этот период может дорогого стоить. Чтобы вместо проблем получить благоприятные повороты в деловой сфере, Козерогам нужно взять себя в руки, что будет достаточно сложно сделать.