Два знака Зодиака ждут большие денежные поступления до конца недели - астрологи

Тельцам, как считают астрологи, стоит ждать неожиданных подарков.

Астрологи составили гороскоп на неделю (с 25 сентября по 1 октября) и рассказали, что только двум знакам Зодиака повезет в финансовом плане. Кого сказочно обсыплет деньгами?

Об этом пишет УНИАН.

Телец

Тельцам, как считают астрологи, стоит ждать неожиданных подарков. На вас может свалиться огромное наследство от родственника, которого вы совсем не знали. Помимо этого, щедрый презент может сделать какой-то влиятельный человек, желающий заполучить ваше внимание.

Не стоит спускать все шальные деньги на пустяки. Позвольте себе немного развлечься, но подумайте и о "черном дне". Обязательно сделайте "заначку" и не забывайте, как важно всегда иметь сбережения.

Дева

Астрологи считают, что Девы добьются небывалого успеха на работе. Вас ждет стремительный взлет по карьерной лестницы. Конечно же, с новой должностью вы получите и новую зарплату.

Не бойтесь осуждения коллег, они лишь завидуют. Гордо идите вперед и не оглядывайтесь, даже если вас начнут звать. Оставляйте все проблемы позади себя, врагам и завистникам там самое место.