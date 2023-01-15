Двум знакам Зодиака стоит приготовиться к «черной» полосе — астрологи

Астрологи предупреждают, что неудачи могут ходить за ними по пятам.

Астрологи рассказали о двух знаках Зодиака, которых после новолуния 21 января могут преследовать неудачи. Речь идет о Весах и Скорпионах.

Об этом пишет УНИАН.

Весы

Несмотря на то, что ретроградный Меркурий заканчивается 18 января, его след будет влиять на судьбы людей еще до 7 февраля. Весы — в зоне риска. Такой эмоционально и энергетически тяжелый день как новолуние не пройдет бесследно. В этот день представители данного знака Зодиака могут допускать ошибки в документах, терять что-то, попадаться на крючок мошенников, забывать о важных событиях.

Звезды не советуют в этот день подписывать документы, делать крупные покупки или давать громкие обещания.

Скорпион

Скорпионы — еще один знак Зодиака, который особо сильно почувствует влияние планет. В этот день люди, рожденные под этим знаком, могут травмироваться, что-то сломать, попасть в ДТП, потерять крупную сумму денег. Также им могут поставить неправильный диагноз, перепутать их анализы.

21 января и в ближайшие дни после этой даты Скорпионов захотят обмануть. Стоит быть внимательным.