Финансовый гороскоп на неделю с 12 по 18 декабря: как привлечь большие деньги

Избавиться от денежных проблем и подготовиться к Новому году поможет финансовый гороскоп.

Овен

Овнам удастся получить то, чего они хотят, за счет самовнушения. Важно подталкивать себя к правильным решениям и мотивировать своими же собственными желаниями. Важно вспомнить прошлые победы, чтобы найти в себе силы двигаться вперед. Да, это не самая удачная неделя для карьерных подвигов, но инициатива и стремления будут очень нужны. Овны будут натыкаться на неурядицы, но они не приведут к большим проблемам с деньгами. Игнорирование и перенос задач, а также стремление делать все по-своему может привести к материальной неустойчивости.

Телец

Тельцам астрологи на этой неделе советуют воспитать в себе исполнительность и дисциплину. Середина декабря не будет отмечена большими переменами. На этой неделе Тельцы могут смело совершать покупки и не бояться потратить часть средств на подарки близким к Новому году. Это хорошее время для покупки недвижимости, техники, а также для выплат по кредиту, раздачи долгов. На последнем пункте астрологи рекомендуют сделать особый акцент. Чтобы доходы росли, а негативное влияние Меркурия уходило прочь, важно установить психологическую программу успеха.

Близнецы

Близнецам на этой неделе стоит почаще пользоваться утренними ритуалами на успех, деньги и процветание. Это будет полезным в основном для тех, кто занимается продажами, имеет дело напрямую с деньгами. Астрологи рекомендуют Близнецам стать реалистами, правильно оценивая свои способности и возможности. Из-за спада активности Меркурия, который продлится аж до февраля, Близнецы могут переоценивать свои возможности. Опрометчивость приведет к финансовым убыткам. Крупные покупки и работа с большими деньгами сейчас сопряжены с повышенными рисками.

Рак

Усилия, трудолюбие и терпение — вот что потребуется представителям этого Знака в середине декабря для достижения денежного успеха и улучшения своего финансового положения. Только не следует надеяться на одну лишь удачу. Необходимо быть предельно собранными. Также астрологи советуют ознакомиться с мудрыми финансовыми советами предков. Ракам пока рано думать о праздниках и отдыхе, особенно если имеется масса незаконченных проектов. Необходимо сфокусироваться именно на них, чтобы встретить приближающийся 2023 год в атмосфере успеха.

Лев

Нептун и Юпитер, которые недавно избавились от ретроградности, обеспечат представителей данного Знака успехом в денежном секторе. Львы будут наделены даром предвидения, что позволит им успешно обходить сложные ситуации и принимать заведомо верные решения. Также эти две большие планеты помогут им снять энергетические блоки. Рассчитывать на огромные прибыли не стоит, а вот на стабильность можно. На этой неделе мышление Львов должно быть ориентировано на перспективу, на поиски и внедрение новых идей. Полезно заниматься планированием.

Дева

Период сопряжен с активизацией завистников и врагов, которые на протяжении всей недели будут искать любой удачный момент для того, чтобы насолить Девам. Именно поэтому астрологи советуют поменьше общаться с мстительными Знаками Зодиака. Девы и сами не прочь отомстить обидчику, но тратить на это время точно не стоит. Лучше заняться делами поважнее. Представителям креативных профессий будет нелегко из-за слабости Венеры и Меркурия. Инициатива поспособствует успеху и процветанию. Это не лучшее время для повышения квалификации и обучения.

Весы

Весам можно смело заниматься поисками новых источников заработка, новой работы. Однако, астрологи рекомендуют этим людям пока не уходить с текущего места. Финансовый успех ждет Весов при условии правильной расстановки приоритетов. Вселенная и звезды с планетами постараются столкнуть Весов с дилеммами. Придется принимать очень важные решения. Данный процесс поможет облегчит так называемый квадрат Декарта. В целом сейчас можно пробовать покорять новые карьерные вершины, но делать это лучше осторожнее. Здоровые амбиции и рассудительность крайне важны.

Скорпион

На этой неделе полезно проводить ритуалы на богатство. Это замечательное время для подобных дел, поскольку энергетика ночных светил временно будет спокойной. Благодаря влиянию Юпитера возрастет эмоциональная стабильность. Если все сделать правильно, то доходы поползут вверх. Главной задачей недели станет сохранение материального баланса. Важно постараться, чтобы уровень трат не превысил прибыль. Астрологи не советуют совершать бездумные покупки. Не стоит отчаиваться, если денег будет недостаточно. Это станет лишним поводом повысить продуктивность.

Стрелец

Стрельцам не нужно искать легкие деньги. Это чревато большими неурядицами и еще большими тратами, потерями. Также астрологи не советуют этим людям покидать зону комфорта. Нужно стараться заниматься теми делами, которые максимально привычны и в которых Стрельцы чувствуют себя профессионалами. Также сейчас стоит лучше фильтровать входящую информацию. Слабый Меркурий в Козероге связан с поступлением ложных сведений. Астрологи рекомендуют Стрельцам использовать в качестве фильтра свою интуицию.

Козерог

Обман и предательства — это норма для многих людей на неделе с 12 по 18 число. Играть по таким правилам Козерогам не стоит, ведь это негативно скажется на их карме. В целом неделя может сложиться довольно удачно с финансовой точки зрения. Представители этого Знака могут преуспеть на рабочем поприще. Физическое состояние позволит в течение всей недели выдерживать повышенные нагрузки, не снижая при этом качества своей работы. Главный помощник Козерогов — это их сила воли. Выходные дни можно использовать для походов по магазинам, выбора подарков на Новый год.

Водолей

Водолеям стоит почаще использовать защитные обереги. С 12 по 18 число многие люди захотят им насолить, либо полностью уничтожить их шансы на финансовую победу. Да, их ожидает довольно проблемная неделя, ведь Меркурий продолжит провоцировать конфликты в отношениях с коллегами, клиентами, начальством. К счастью, сильной стороной Водолеев считается умение находить подход к людям. Астрологи советуют не нарушать обещаний, данных ранее, а также проявить свой дипломатический дар, чтобы тонко и успешно повернуть ситуацию в нужное русло.

Рыбы

Покупки на этой неделе могут привести к финансовым проблемам. Во время шопинга Рыбы могут раздражаться, поэтому лучше отложить покупку подарков на следующую неделю. Неплохой альтернативой будет совершение покупок в интернете. Это неплохое время для учебы и повышения квалификации. Чтобы не потерять мотивацию, силы и, как следствие, деньги, астрологи советуют Рыбам сфокусироваться также на здоровье.