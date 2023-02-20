Финансовый гороскоп на неделю с 20 по 26 февраля: как разбогатеть разным знакам Зодиака

На неделе с 20 по 26 февраля астрологи предупреждают, что финансовая удача продолжит улыбаться многим из нас, но делать это она будет в основном для тех, кто умеет правильно распределять свои силы и энергию.

Овен

Положительное влияние Меркурия и отсутствие ретроградных планет продолжит благотворно сказываться на настроении Овнов и на их продуктивности. Нужно следить за знаками Вселенной, предупреждающими о скорой прибыли. Венера почти не помешает Овнам делать свою работу и зарабатывать деньги. Представителям данного Знака лучше пока избавиться от желания расстаться с деньгами. Шопинг нужно перенести как минимум на конец недели. Вынужденные покупки лучше совершать обдуманно и на холодную голову. Финансовые риски сейчас не оправданы.

Телец

Тельцам в период слабой Венеры нужно срочно перестать думать негативно, поскольку данная планета может лишить этих людей сил во время сильных переживаний. В целом планеты на этой неделе могут принести некоторые приятные сюрпризы в материальной сфере: новые возможности, денежные поступления, какие-либо какие-то бонусы. Нужно стараться повысить качество своей жизни. Астрологи советуют пользоваться моментом и брать от перемен максимум, но ни в коем случае не переутомляться, иначе Венера может сильно подпортить здоровье и лишить уверенности.

Близнецы

Выбирая новый финансовый путь на этой неделе, совершенно точно не стоит форсировать события. Близнецам нужно тщательно все взвешивать, после чего начинать действовать. Советы близких людей позволят Близнецам вам ухватиться за самые лучшие денежные и деловые возможности. Также на этой неделе важен и духовный аспект богатства. Также можно попросить у Вселенной или Бога об увеличении денежного потока. Высшие силы точно услышат Близнецов и постараются ответить на мольбы о помощи.

Рак

Ослабевшая Венера крайне негативно отразится на энергетике Раков. Эти люди могут утратить силы, мотивацию и стать вялыми. Ранее мы рассказывали о том, как избавиться от лени и апатии. В период с 20 по 26 число подобные рекомендации окажутся весьма полезными. К сожалению или к счастью, но чтобы добиться материального успеха, Ракам необходимо будет работать в команде. Без помощи коллег и единомышленников добиться грандиозных успехов не получиться. При желании и наличии возможности можно попробовать взять себе лишний выходной.

Лев

Львов ждет очень удачная неделя в плане доходов. Под руководством Меркурия все их решения с высокой вероятностью окажутся верными, а идеи заинтересуют нужных людей. Какой бы суммой денег Львы ни располагали, им удастся рационально ею воспользоваться. Наступающая неделя поможет этим людям укрепить авторитет и обрести новые возможности. Грядущие семь дней провоцируют Львов на активность, но нужно быть осторожнее. Так как в случае переутомления Венера может очень сильно подорвать здоровье.

Дева

Девам в этот период стоит вместо активной работы и попыток вырвать победу из лап конкурентов попробовать найти свое призвание. Если оно уже найдено, это огромный плюс. Повышение доходов ждет как раз тех Дев, которые находятся на своем месте в жизни и занимаются любимым делом. Нелюбимая работа может идти из рук вон плохо. При негативном влиянии Венеры обязательно нужно получать от работы положительные эмоции и моральное удовлетворение. Что до покупок, то планеты не против умеренного шопинга.

Весы

Если Весам работа не приносит радости, то это повод задуматься о поиске новой работы или о смене интересов. Тем не менее, каких-то резких движений пока делать не стоит. Венера не располагает к стремительным перемена. Вместо этого Весам лучше пока затаиться и прислушаться к своим ощущениям. Также на этой неделе важно защитить себя от чужой негативной энергии. Венера лишит сил всех людей, но в разной степени. Это пробудит энергетических вампиров к активным действиям. Нужно быть предельно внимательными в общении с неприятными людьми на работе и в бизнесе.

Скорпион

Это поможет им остаться на плаву пока Венера хотя бы частично не вернет себе силы. Астрологи советуют помнить, что сейчас не время для проявления инициативы. В противном случае возможны будут денежные убытки. В своих проколах сейчас точно не стоит винить окружающих. Также не имеет смысла работать сверх нормы — вряд ли это принесет лишний доход. Под управлением сильного Меркурия Скорпионам стоит задуматься о новых идеях по улучшению материального состояния в будущем.

Стрелец

Никаких гарантий стабильности Стрельцам в период с 20 по 26 февраля не видать. Астрологи не советуют соглашаться на риски и сомнительные махинации с деньгами. Вместе этого желательно просто задуматься о будущем и попробовать настроиться на правильную волну. Усиленный Меркурий для представителей данного Знака — счастливый билет в лучшую жизнь. К сожалению. Из-за Венеры будет мало сил и энтузиазма для финансового рывка. Неделя будет хороша для крупных и обдуманных покупок.

Козерог

Благодаря усиленному Меркурию, Козерогов ждет благоприятная в материальном плане неделя. Однако, есть одно важное условие: нельзя браться за те дела, в которых эти люди не являются экспертами. Астрологи рекомендуют Козерогам не критиковать людей, а сфокусироваться на самих себе. Еще очень важно как можно меньше общаться с представителями лживых Знаков Зодиака. Никто не знает, когда им взбредет в голову сказать правду, а когда солгать. Гарантом сохранения денег будет осторожность и сохранение здравого рассудка.

Водолей

Не исключено, что в финансовой сфере и в жизни Водолеев в целом может наступить период, когда все пойдет наперекосяк. В материальной жизни возможны изменения, вызванные негативным влиянием Венеры. Даже если кажется, что ничто не может пошатнуть стабильность, это не так, ведь Венера в Овне способна удивлять. Однако астрологи советуют расслабиться и постараться найти в переменах положительную сторону. Тогда все будет хорошо.

Рыбы

Рыбам для сохранения финансового благополучия и стабильности нужно пользоваться семи доступными методами. Сейчас то самое время, когда лучше не тратить деньги зря. Экономия экономией, но не нужно забывать про обычные земные радости. Под усиленным влиянием Меркурия трудности с деньгами маловероятны, но слабость Венеры списывать со счетов нельзя. Важно обращать внимание на допущенные ранее ошибки и извлекать из них уроки.