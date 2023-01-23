Финансовый гороскоп на неделю с 23 по 29 января: как знакам Зодиака получить большие деньги

Это время, которое для всех Знаков Зодиака обещает быть благоприятным в денежных вопросах.

Овен

Возможность обогатиться может представиться многим Овнам, но необходимо следить, чтобы поступки не шли вразрез с желаниями и здравым смыслом. Начало недели ознаменуется большим количеством новых возможностей, а начиная с пятницы появится еще и больше творческой энергии благодаря Венере. Эксперты советуют также вести учет расходов в это время, особенно если придется много тратить. Сознание этих людей станет более чистым.

Телец

Тельцам можно идти на любые ухищрения и пользоваться любыми методами для повышения доходов. Главное — никого не предавать и не обманывать. Обаятельным Тельцам удача улыбнется в бизнесе и в работе, связанной с ведением переговоров. Можно поискать новое хобби, интересную и потенциально прибыльную подработку. Талант и артистичность пригодятся для того, чтобы преподнести себя и свои умения в лучшем виде, что поможет в будущем повысить доходы. Можно задуматься о монетизации своих увлечений.

Близнецы

У Близнецов будет невероятно удачное время для новых начинаний и для покупок. Что касается работы, то тут особое внимание стоит уделить коллективу. Точнее, защите от потенциальных недоброжелателей. На этой неделе Близнецам можно без особых проблем менять свои планы. И если в понедельник им кажется, что все в полном порядке, а уже во вторник придет мысль о том, что нужно идти по иному пути, значит так тому и быть. Важно оставаться уверенными в своих действиях, дабы не метаться туда-сюда без дела.

Рак

Представителям этого Знака рекомендуется уделить время работе над собой. Любые задачи в финансовой сфере лучше решать спокойно и без спешки. Здоровый оптимизм спасет Раков от фиаско, а вот мнительность, страхи или неуверенность негативно отразятся на денежных потоках. Даже если получается далеко не все, стоит держать голову прямо. На этой неделе планеты создадут идеальные условия для таких ритуалов. Раки имеют все шансы на успех.

Лев

Львы — прирожденные лидеры по Знаку Зодиака. Эти люди способны вести за собой окружающих и создавать благоприятные условия для труда. Именно этим в период с 23 по 29 января Львам и стоит заняться в первую очередь. Большие успехи ждут тех, кто занимает высокие должности. Остальным лучше сфокусироваться на решении насущных проблем. Наиболее удачными тратами станут вложения в здоровье или имидж. В эти семь дней людям свойственно будет встречать всех «по одежке», так что по возможности стоит побеспокоиться об опрятном виде.

Дева

Девам планеты помогут войти в так называемое состояние потока. Возможно, для этого им придется освободить собственную энергетику. Так или иначе, но в таком состоянии Девы смогут принимать самые правильные и быстрые решения, а также генерировать огромное количество новых идей. Чтобы деньги приумножались, стоит повременить с крупными тратами и заняться выгодным вложением средств. Время отлично подходит для поиска новой работы, для командировок и повышения квалификации. В период без ретро-планет можно пробовать себя в чем-то новом.

Весы

У Весов наступает то самое время, когда они будут пожинать плоды прошлого. Энергия и силы, вложенные в те или иные задачи и дела, окупятся сполна. Чтобы не остаться среди аутсайдеров в финансовой сфере, Весам важно в любой ситуации не провоцировать скандалы, а идти на переговоры. Ссоры и переживания приведут к недосыпу и стрессу. Астрологи советуют идти к цели медленно, шаг за шагом. Здоровый риск окажется кстати, но лишь с пятницы. Настало время выходить из тени.

Скорпион

Есть много причин, по которым человек не может себя реализовать. Скорпионам на этой неделе удастся понять, почему они не могут добиться того, чего хотят. Это будет первым шагом на пути к оглушительному финансовому успеху. Скорпионы рискуют поставить под угрозу свое положение на рабочем месте, если ввяжутся в конфликт. Благо, что конфликтов можно легко избежать. Благоприятные траты на этой неделе — небольшие внеплановые подарки любимым людям. Уже в понедельник возможны неожиданные и весьма благоприятные повороты в деловых вопросах.

Стрелец

Стрельцам следует перестать рассказывать всем о своих планах. Ранее эксперты рассказывали о том, почему это так важно. Наступает великолепное время для того, чтобы сконцентрироваться полностью на рабочем процессе. Вероятно, что Стрельцов достаточно активно будет отвлекать от деловых задач сфера любви. И возможно, сейчас спокойствие в семье действительно важно, так что придется искать баланс. Впереди ждет долгий благоприятный период, так что можно не торопиться с работой и бизнесом. Если же ничто не отвлекает, можно двигаться вперед.

Козерог

Планеты и звезды в отличном положении, но это совсем не значит, что все вокруг внезапно станут честными и открытыми. Козерогам стоит быть осторожнее в общении с самыми хитрыми Знаками Зодиака. Не нужно слепо доверять каждому встречному. Приумножить доходы на этой неделе поможет опыт, причем не только свой. Самое время прислушаться к советам самых близких людей, обратить внимание на истории успешных личностей, поработать над собственной мотивацией. Не стоит искать легких денег, играя в лотерею или делая ставки. Крупные покупки можно совершать в первые дни недели.

Водолей

Если Водолеям в последнее время не везло с деньгами, планеты помогут это исправить. Астрологи советуют прислушиваться к тому, что происходит вокруг. Вполне возможно, что Водолеи упускают нечто важное. Любые слухи лучше подвергать сомнениям. Эта неделя благоприятна для займов и оформления кредитов, но перед этим лучше все хорошенько взвесить и погасить ранее взятые кредиты. Просроченные платежи негативно скажутся не только на кредитной истории, но и на энергетике представителей этого Знака.

Рыбы

Рыбам нужно любыми способами повышать интуицию. Шестое чувство на этой неделе будет крайне полезным при ведении бизнеса и в переговорах. Финансовая и деловая сферы расцветут и начнут приносить Рыбам больше удовольствия. Звезды подарят им много потенциальных возможностей для роста доходов. Однако рожденным под этим Знаком Зодиака потребуется упорство, так как без четкой цели даже самые легкие задачи будут решаться долго и нудно. В целом Рыб ждет очень продуктивная неделя, на которой на первое место лучше поставить не деньги, а признание.