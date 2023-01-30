Финансовый гороскоп на неделю с 30 января по 5 февраля: кого ждет неожиданная прибыль

Нас с вами ожидает благоприятный для работы и финансовых дел период, который важно прожить на максимальном уровне продуктивности.

Об этом пишет Слова и фразы.

Овен

Возможность обогатиться может представиться многим представителям данного Знака, но необходимо перестать торопиться, чтобы не пропускать знаки свыше. Начало недели ознаменуется неким затишьем, а вот начиная со среды с высокой вероятностью начнутся очень благоприятные изменения. Эксперты советуют также вести учет расходов в это время, так как он поможет взять под контроль бюджет и избежать неприятных неожиданностей.

Телец

Тельцам ночные светила на стыке этих двух зимних месяцев помогут найти свое предназначение. Тельцы смогут понять, чем они хотят дальше заниматься и как хотят зарабатывать деньги. Представители данного Знака весьма обаятельны, так что им удастся завязать нужные деловые знакомства. Можно попробовать поискать денежное хобби, интересную и потенциально прибыльную подработку. Талант и артистичность пригодятся тем, кто хочет преподнести себя и свои умения в лучшем виде

Близнецы

Рожденным под этим Знаком людям можно заняться поисками новой работы и попробовать открыть свое дело. В такое благоприятное время как это будет одна важна проблема — недоброжелатели. У Близнецов все будет получаться, поэтому важно не бросать начатые дела на полпути. На этой неделе представителям данного Знака можно менять свои долгосрочные планы. Это отличное время для дорогостоящих приобретений, в том числе для покупки билетов на самолет или поезд.

Рак

Представителям этого Знака рекомендуется уделить время работе над собой. Любые задачи в финансовой сфере лучше решать спокойно и без спешки. Здоровый оптимизм спасет Раков от многих проблем в работе и бизнесе, а вот мнительность, страхи или неуверенность негативным образом отразятся на денежных потоках. Даже если допускаются ошибки, стоит держать голову прямо. Конце января и начало февраля — время осознания истины.

Лев

Львам в эти семь дней, вероятно, захочется взяться за новые дела, попробовать себя в каком-нибудь интересном и необычном амплуа. Тут важно также слушать свой внутренний голос. Если он говорит, что нужно пробовать что-то, значит в этом действительно есть некий смысл. В эти семь дней можно смело заниматься шопингом. Наиболее удачными тратами станут вложения в здоровье или имидж. Львов будут нередко встречать по одежке, так что по возможности гардероб стоит обновить или побеспокоиться об опрятном внешнем виде.

Дева

Четверг и пятница — самые благоприятные дни, чтобы пройтись по магазинам. На этой неделе Девы могут попросить прибавки к зарплате или завести разговор о повышении в должности. Вероятность добиться своего будет выше, чем обычно. Время благоприятно для поиска новой работы, для командировок и повышения квалификации. Чтобы избавиться от проблем, можно обратиться за помощью к близким людям, взяв у них денег в долг.

Весы

Чтобы деньги приумножались, Весам стоит повременить с большими тратами и заняться накоплением или выгодным вложением средств. Очень важно пользоваться услугами проверенных специалистов, а не гнаться лишь за скидками. У этих людей наступает то самое время, когда они будут пожинать плоды прошлого. Усердие и трудолюбие окупятся сполна. Могут дать о себе знать также и старые ошибки или слабые места. Чтобы не остаться среди аутсайдеров, Весам нужно бороться с недосыпом и стрессами.

Скорпион

Скорпионам астрологи рекомендуют идти к цели медленно, шаг за шагом. Здоровый риск окажется кстати. Размеренность и уверенность в себе помогут активизировать закон притяжения. Люди данного Знака получат то, чего хотят и о чем мечтают. Скорпионы рискуют поставить под угрозу свое положение на рабочем месте, если ввяжутся в конфликт, поэтому ссор лучше избежать. Благоприятные траты на этой неделе — небольшие подарки близким людям. В четверг и пятницу возможны приятные повороты в деловых вопросах: стоит быть внимательнее к мелочам.

Стрелец

Стрельцам следует избавиться от негативных мыслей, снижающих веру в себя. Самооценка влияет на удачливость в делах и помогает концентрироваться на работе. Вероятно, Стрельцов активно будет отвлекать от работы сфера любви. И возможно, сейчас спокойствие в семье действительно важно, так что придется найти баланс. Пятница 3 февраля — подходящий день для подведения итогов прошедшего месяца и для планирования покупок на будущее. Не исключено, что Стрельцы будут чувствовать себя на рабочем месте словно разведчики в тылу врага. Это будет говорить о том, что пора найти новое место работы.

Козерог

Вместе с новыми возможностями на этой благоприятной неделе к Козерогам нагрянут стресс и тревожность. В этот период важно не только правильно питаться, но и больше двигаться. Так состояние Козерогов останется на нормальном уровне. Приумножить доходы на этой неделе им поможет личный опыт, причем. Самое время сейчас проявить самостоятельность и перестать прислушиваться к непрошеным советам коллег и друзей. Возможно, придется поработать над собственной мотивацией. Не стоит искать легких денег, играя в азартные игры или делая ставки.

Водолей

Водолеям можно смело совершать крупные покупки. С их помощью эти люди существенно повысят свое настроение. Астрологи советуют быть внимательными ко всему, что происходит вокруг. Если на этой неделе Водолеи выходят на новую работу, им стоит оценить деловую совместимость с новыми коллегами. Не стоит доверять слухам. Важно только то, что люди того Знака видят своими глазами. Вполне возможно, что Водолеи упускают нечто важное, будь то возможность разбогатеть или шанс получить повышение в должности. Также неделя хорошо подходит для командировок и путешествий.

Рыбы

Финансовая и деловая сферы у Рыб на этой неделе в полном порядке. В это благоприятное время они могут уставать, особенно если захочется повысить доходы и поработать подольше. Ничего страшного в этом нет, если правильно отдыхать. Ими нужно пользоваться в самые загруженные дни недели. Звезды подарят много потенциальных возможностей для роста доходов. Однако рожденным под этим Знаком Зодиака потребуется наличие четкой цели и готовности ее достичь.