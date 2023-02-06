Финансовый гороскоп на неделю с 6 по 12 февраля: кого ждут неожиданные потери

Астрологи рассказали, как каждому Знаку Зодиака найти путь к процветанию и избежать финансовых проблем в эти семь дней.

Овен

Данный период буквально создан для любых новых инициатив, творческих и смелых решений. Главное для Овнов — не перегибать палку и быть внимательными там, где это необходимо. Можно попробовать объединить духовные практики с попытками стать богаче. Инициатива сейчас не наказывается, а приветствуется. Не нужно бояться рассказывать начальству, коллегам или деловым партнерам о новых идеях. Не исключено, что у людей этого Знака появится редкий шанс исправить прошлые ошибки.

Телец

Тельцы станут более продуктивными и смогут воспользоваться любыми новыми возможностями, а также увеличить финансовый поток. Энергии союзной сильной Венеры хватит, чтобы изменить жизнь к лучшему, укрепить позиции и реализовать задуманное. Главное — не сорить деньгами, не поддаваться на провокации токсичных личностей и сохранять дипломатичность в любой ситуации. В попытках претворить финансовые желания в жизни важно помнить о главных правилах визуализации. Ответственных и трудолюбивых Тельцов ждут приятные бонусы.

Близнецы

На неделе с 6 по 12 число возможны конфликты, жалобы клиентов, критика начальства и плохое настроение, но всё это очень быстро пройдет. Профессионального опыта и новаторского духа Близнецов хватит для того, чтобы перекрыть все недочеты и ошибки. В этом месяце важно качественно выполнять свою работу, повышать производительность. Представителям этого Знака желательно контролировать эмоции, не идти по головам ради наживы и получать новые знания. В будущем они принесут им хорошие деньги.

Рак

Ракам планеты помогут открыть будущее. Особенно это касается Меркурия, который на выходных начнет свое шествие по Знаку Водолея. Раки могут воспользоваться нумерологическими гаданиями, чтобы узнать свою судьбу и возможный сценарий развития событий. Есть вероятность того, что этим людям несказанно повезет: у них появится больше возможностей заработать. Идеи Раков будут быстро чаще получать одобрение, деловые партнеры пойдут на уступки. Особенно хороша эта неделя для тех, чья деятельность связана с юриспруденцией.

Лев

Львам нужно больше работать и меньше просиживать штаны. Для этого придется устранить причины потери энергии, а также заручиться поддержкой близких. Наступает время для совершения отложенных покупок. Любая сделка, заключенная в период с 6 по 12 февраля, впоследствии окажется невыгодной. Сколько бы денег ни свалилось на Водолеев в течение этой недели, разумнее всего потратить только небольшую их часть. Скопленные средства очень пригодятся к концу зимы. Сил, инициативы и энергии будет много, поэтому необходимо направить все это в правильное русло.

Дева

У Дев этот месяц будет, как минимум, непростым. Поднять настроение помогут покупки, а также удовлетворение от проделанной работы. Это хороший период для открытия счета в банке, обмена валюты, покупки акций. Если Девам захочется изменить свою жизнь, то стоит обратить внимание на законы процветания, которые помогут сделать это за неделю. Удача на стороне этих людей. Проблемным днем, как и для всех других Знаков, для Дев может стать пятница. Из-за соединения Меркурия и Плутона их ожидает неблагоприятный день, в который нужно абстрагироваться от финансовых дел и забот.

Весы

Весам на этой неделе с высокой вероятностью удастся сделать намного больше, чем обычно. Это будет время успеха и финансовых прорывов, но для этого придется вставать раньше по утрам и дольше поддерживать рабочее состояние. Эти люди обретут контроль над ситуацией, а также смогут эффективно принимать важные решения. В связи с этим повысится уровень заработка. Умение правильно распоряжаться доходами и контролировать расходы будет очень важным и жизненно необходимым.

Скорпион

Скорпионам станет проще находить золотую середину в финансовых вопросах. Важный совет — нужно очистить энергетику от негатива, чтобы повысить доходы. Астрологи советуют с 6 по 12 февраля не тратить слишком много денег, не играть в азартные игры и не совершать бесполезных покупок. Положение в этом месяце будет хорошим, но всё можно довольно быстро испортить одним неверным решением. Именно поэтому каждый шаг должен быть взвешенным и обдуманным.

Стрелец

Иногда наши желания исполняются, но не так, как нам бы этого хотелось. Если у Стрельцов сейчас такой период времени, значит нужно что-то менять в плане подхода к финансам и к работе. Сил, уверенности и решительности будет хоть отбавляй из-за сильной Венеры. Уделять время нужно не только работе и бизнесу, но и своему телу: пешие прогулки по вечерам, медитации, йога и занятия спортом — все это поможет собраться, восполнить энергетические пробелы, поверить в себя и, как следствие, заработать больше денег. Еще это время идеально подходит для командировок.

Козерог

Острый ум, расчетливость и энергетический подъем помогут Козерогам в эти семь дней справиться с любыми делами в разы быстрее, чем обычно. Сейчас также очень удачное время для покупок, поисков новой работы, продвижения своего бизнеса и повышенной деловой активности. Отсутствие ретроградных планет усилит интуицию Козерогов. Еще им удастся найти свое предназначение. Чтобы ускорить решение такой задачи. Можно воспользоваться тремя духовными способами. В это время есть смысл взяться снова за дела, которые не получилось выполнить ранее.

Водолей

Неделя с 6 по 12 февраля обещает быть максимально продуктивной. Это будет связано в первую очередь с позитивным и стабильным влиянием Венеры, и переходом Меркурия в Знак Водолея в субботу. Ночные светила помогут Водолеям в личностном росте, расширении деловых связей, профессиональном обучении, получении полезного опыта. В материальной сфере никаких проблем не предвидится. Водолеи смогут найти деньги и время на развлечения и шопинг. Можно смело прислушиваться к интуиции и пытаться решать проблемы неординарными способами.

Рыбы

Рыб ожидает прирост дохода, продвижение по карьерной лестнице, но есть одно небольшое условие — нужно быть активными и вовлеченными в рабочий процесс. Для повышения доходов и получения новой должности, вероятно, придется больше работать. Ночные светила потребуют от Рыб больше упорства и инициативы. Они помогут этим людям раскрыть свои самые сильные стороны. Эта неделя — не лучшее время для отпуска и отдыха, ведь пришло время расти, развиваться и укреплять свои позиции. Упорная работа принесет свои плоды, причем довольно быстро.