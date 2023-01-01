Год Черного водяного кролика: что готовит 2023-й разным знакам Зодиака

2022 год Черного Водяного Тигра стал очень сложным для украинцев и многие ждут скорейшего его окончания в надежде на то, что Новый, 2023 год Черного Водяного Кролика принесет с собой положительные перемены.

Стоит отметить, что предстоящий год, именно Черного кролика, бывает раз в 60 лет – последний раз он был в 1963 году, а следующий будет в 2083.

Чего ожидать в грядущем году рассказывает «Апостроф«.

По прогнозам астрологов, это животное подарит людям гармонию и спокойствие, поскольку оно соответствует Инь – женскому, принимающему, заботящемуся, пассивному началу. Предполагается, что год будет спокойным, но также в нем будут и серьезные возможности для важных решений. Рекомендуется в 2023 году сосредоточится на своей семье и уделить как можно больше внимания близким людям, также будет удачным приобретение недвижимости.

Люди, рожденные под этим восточным знаком, считаются смелыми и волевыми с легким характером. Предстоящий год будет успешным для целеустремленных, самостоятельных людей, которые постоянно развиваются и совершенствуются.

Что готовит Черный Кролик разным знакам Зодиака?

Кролик

Год рождения: 1963, 1975, 1987, 1999, 2011

Это ваш год, и он будет успешным во всех фронтах, но наиболее повезет в профессиональном деле и личной жизни. Рожденных под этим животным в Новом году ждет много путешествий и возможно знакомство с человеком, которое повлияет на дальнейшую жизнь.

Свинья

Год рождения 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Для рожденных в этот год людей, 2023 год обещает быть стабильным в финансовом плане – карьера пойдет вверх и появятся новые идеи, которые могут привести к денежному благополучию. Также, не исключено получение руководящей должности.

Тигр

Год рождения 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

В год Черного Кролика Тиграм важно не упустить все возможности, которые возникнут в их жизни. Это касается и рабочих вопросов, и личных. Для того, чтобы не сомневаться в своих силах, повысить самооценку — лучше всего максимально много времени посвящать самообразованию, собственной физической форме и ментальному здоровью.

Змея

Год рождения 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Представителям гороскопа придется приложить немало усилий, чтобы не упустить свое, а также научится держать язык за зубами. Если получится находить компромисс и контролировать амбиции, то все получится.

Петух

Год рождения 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Эмоциональным Петухам важно сохранять спокойствие и не становиться участниками конфликтов и споров. Если придерживаться этого правила, то удастся решить многие давние проблемы. Также именно в следующем году свободные Петухи имеют все шансы обрести счастливую семью.

Дракон

Год рождения 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

Для людей, рожденных под этим знаком, предстоящий год будет непростым, но, тем не менее, интересным. Будут решаться вопросы с карьерой и финансовой сферой, а также есть шансы встретить своего человека.

Крыса

Год рождения 1960, 1972, 1984, 1996, 2008

Крысам в год Черного Водяного Кролика придется много времени уделять личностному и профессиональному росту. Это время, когда нужно будет рассчитывать исключительно на себя, на свои силы. У семейных Крыс, скорее всего, будет пополнение в семействе.

Обезьяна

Год рождения 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Этот год будет удачным для обезьян, он обещает карьерное развитие и финансовую стабильность, но другие сферы также пойдут в гору. Главное – помнить о чувстве меры.

Лошадь

Год рождения 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Лошадям в год Черного Водяного кролика придется напрячься и показать всю свою силу и талант. Главное — не торопить события, не допускать внутреннюю панику. Лучше избрать спокойную тактику – плыть по течению, чтобы год Черного Водяного Кролика закончился для них наилучшим образом.

Коза

Год рождения 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

2023 год будет успешным для представителей этого гороскопа и это касается, прежде всего, карьеры. Важно помнить о балансе между работой и отдыхом, а также уделать побольше времени родным и близким.

Бык

Год рождения 1961, 1973, 1985, 1997, 2009

В Новый год можно будет открывать собственное дело, при этом, не распыляя силы на второстепенные проекты и тогда денежное состояние в этом году существенно улучшится.

Собака

Год рождения 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

В этом году важно создавать семейный уют, поддерживать его и задуматься о рождении детей, если есть такое желание. Награда за старания, приложенные в минувшие годы, не заставит себя долго ждать.