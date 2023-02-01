Гороскоп на 1 февраля 2023 по картам Таро: все знаки Зодиака

Гороскоп на среду, 1 февраля 2023 года по картам Таро говорит о смене обстоятельств практически для всех знаков Зодиака.

ОВЕН – Король Мечей

В последнее время вы начали активно проявлять свои лидерские качества. Иногда не очень умело, иногда даже слишком неумело , но, тем не менее, это уже что-то.

Об этом пишет Слова и фразы.

Вам нужно научиться отстаивать свою позицию, если вы твердо уверенны в правоте. Иначе на вас буквально начнут “ездить”. Гороскоп на сегодня советует вам определиться, чего вы хотите от жизни и составить хотя бы примерный план реализации.

ТЕЛЕЦ – Девятка Денариев

Девятка Денариев в отличие является символом халатности и какой-то нездоровой расслабленности. В последнее время вы понимаете, что жизнь меняется, но вы к ней совершенно неготовы. Ранее вы были добрее, чувственнее и придерживались определенного баланса между материальным и эмоциональным. Теперь же меркантильное начало взяло верх, что непременно влияет на отношение к вам со стороны окружения.

БЛИЗНЕЦЫ – Дьявол

Карта может означать эгоизм, жажду благополучия, успеха, славы. В последнее время вы все острее чувствуете собственную нереализованность, одержимость властью или деньгами. В настоящий момент главными в вашей жизни являются отнюдь не духовные цели, а исключительно материальные. Но добиваясь материального благополучия и не поднимаясь при этом на духовные вершины, вы рискуете постепенно и незаметно для себя опуститься куда ниже, чем находитесь сейчас.

РАК – Семерка Жезлов

Появление этой карты в вашем раскладе– тревожный признак. Гороскоп на завтра готовит вас к некой битве. За то, чтобы занять свое место “под солнцем”, надло будет побороться. Надо побороться. Возможно, будет тяжело. на пути могут возникать преграды и неурядицы, но помните, вам все под силу. Вы должны заранее настроиться на то, что многие из ваших планов вскоре придется спешно корректировать, а некоторые просто “выбросить за ненадобностью”.

ЛЕВ – Шестерка Кубков

Львы – уверенные в себе и внутренне раскрепощенные личности. Появление этой карты в раскладе позволяет утверждать, что в ваших силах – формировать собственную судьбу, внедь кроме вас самих никто ничего делать не будет. Однако, для этого придется более тщательно контролировать собственные эмоции. Иногда вы бываете резки, иногда – грубы, но стоит понимать, что за каждый поступок нужно нести ответственность.

ДЕВА – Тройка Жезлов

В последнее время Девы были слишком податливы и иногда вели себя странно. Тройка Жезлов свидетельствует о том, что период сомнений и раздумий в вашей жизни подошел к концу и вы готовы не только принять какое-то конкретное решение, но и активно добиваться его реализации. Для этого есть все предпосылки, механизм уже запущен.

ВЕСЫ – Шестерка Жезлов

Шестерка Жезлов в вашем раскладе – это преодоление препятствий, стоявших на пути к цели и мешавших достичь желаемого. Победа будет нелегкой, усилий придется приложить массу. К счастью, трудности придут к вам внезапно, но так же внезапно и уйдут.

СКОРПИОН – Сила

Гороскоп на сегодня прямо кричит Скорпионам: все у вас будет хорошо, если вы постараетесь и не будете бояться применять собственную силу. Карта, которая вам выпала – активная, позитивная и весьма спокойная. Судьба советует идти в том же направлении, двигаться, не замечая никаких преград, поскольку перед вашей внутренней силой они не смогут устоять. Возможно, вас ждет некое испытание, но Скорпионы с легкостью его пройдут, так как обладают всеми необходимыми личностными ресурсами.

СТРЕЛЕЦ – Тройка Кубков

Тройка Кубков в гадании по картам Таро в каком-то смысле является символом раздора. Внешне он произойдет, или внутри вас – неизвестно, однако гороскоп на среду советует вам быть готовым к любым событиям. Для того, чтобы сохранить равновесие, стоит прислушаться к собственным желаниям и не делать поспешных выводов.

КОЗЕРОВ – Шут

В настоящее время вы полностью зависите от судьбы. Однако, она к вам благосклонна, так что будьте смелее и просите у нее того, чего хотите. Настало то время, когда вы наконец-то сможете выдохнуть и настроиться на положительные изменения. Расслабьтесь и просто наслаждайтесь жизнью.

ВОДОЛЕЙ – Императрица

Императрица – позитивная карта. Она говорит о стабильности, жизни в гармонии с природой и окружающими людьми, о творческих подъемах и любви ко всему прекрасному. Карты Таро пророчат вам перспективы роста и процветание во всех сферах жизни, осталось только определить приоритеты на будущее и сделать финальный рывок. Буквально одним выстрелом вы сумеете убить сразу нескольких “зайцев”.

РЫБЫ – Отшельник

У вас наступил нелегкий период. Пришло время остановиться, подумать, побыть одному и заглянуть вглубь себя. Вы запутались, потому что так и не сумели определиться, чего же на самом деле хотите. Пора задуматься: что вам нужно, иначе вы пойдете на дно и потянете за собой своих близких. Проанализируйте свои действия. Возможно, что-то делаете не так.