Гороскоп на 1 июля 2022 по картам Таро: все знаки Зодиака

Существует высокая вероятность возникновения конфликтов, так что будьте осторожны!

Овен – Паж Кубков

Овнам 1 июля предстоит пройти ценный жизненный урок. Вероятно, кто-то из тех, кому вы не безразличны, захочет показать вам наглядно, почему и когда именно именно вы ведете себя неправильно. Не противьтесь этому, все же делается только для вашего блага. Гороскоп на завтра советует прислушаться к ценным советам.

Телец – Рыцарь Денариев

Гороскоп на пятницу для Тельцов говорит о том, что вас в этот день ожидает множество загадок и открытых вопросов. Не переживайте, неизвестность – это всегда пугающе, однако вскоре ответы сами вас найдут. Просто расслабьтесь и если не знаете, как поступить в той или иной ситуации – не делайте ничего.

Близнецы – Туз Кубков

Гороскоп на сегодня для Близнецов пророчит им день морального облечения. Ранее в вашей жизни произошло что-то малоприятное. Это событие могла изрядно подкосить ваш боевой дух, однако, к счастью, это было временно. Теперь же жизнь налаживается и впереди вас ждут крутые перспективы. Главное – не замыкайтесь в себе.

Рак – Дьявол

Гороскоп по картам Таро предупреждает Раков о возможной опасности. Вероятно, она возникнет потому, что вы утратили контроль над определенной ситуацией. Постарайтесь взять себя в руки и не бояться трудностей – вселенная не любит трусливых. А главное, стоит помнить – любая инициатива всегда найдет тех, кто ее оценит.

Лев – Чародей

Львы 1 июля, как говорит гороскоп на завтра, должны обратить внимание на свое внутреннее состояние. Так, вам стоит немного поработать, чтобы вернуть душевный баланс, который вы по загадочным причинам совершенно недавно утратили. На самом деле причиной этому является самонавеивание, которым вы в последнее время занялись очень активно. Не стоит накручивать себя по пустякам, ведь все в жизни идет своим чередом.

Дева – Колесница

Девы в последнее время чувствуют, что топчутся просто на одном месте и бьются, как рыба об лед. Наверное, ваши силы немного подугасли, поэтому вы уверенны, что ходите по замкнутому кругу. Просто попробуйте немного шире открыть глаза и осознать, что затишье всегда бывает перед бурей. Скоро все изменится.

Весы – Солнце

Гороскоп на 1 июля 2022 утверждает, что сегодня вас ждет громкая победа. Вам выпала карта успеха и триумфа, а это значит, что все ранее проделанные труды не прошли даром. Однако не стоит давить на тормоз и прекращать напрягаться для достижения своей заветной цели. Иначе удача молниеносно ускользнет от вас.

Скорпион – Восьмерка Жезлов

Впереди большие перемены, так что карты Таро подсказывают вам готовиться к новым поворотам судьбы. Возможно, они будут довольно крутыми, но держитесь крепко – за поворотом откроется прекрасный вид. Это будет панорама перспектив и успешного начала великого дела, которое принесет вам славу, деньги и полезные знакомства.

Стрелец – Двойка Кубков

Эта карта символизирует чувства, которые ворвутся свежей волной в вашу жизнь. Гороскоп на пятницу, 1 июля советует запастись терпением и ждать. Ждать того, что совсем скоро эмоциональная составляющая пополнится новыми ощущениями и воспоминаниями. Возможно, вы отыщете того человека, который станет вашим спутником на всю жизнь. А если он у вас уже есть, задумайтесь: не пора ли вывести отношения на новый уровень?

Козерог – Вера (Верховный жрец)

Козероги в июне часто сталкивались с разными трудностями: личными, финансовыми и в деловой сфере. Однако сложный период потихоньку утекает и совсем скоро трансформируется в светлое и легкое время. Осталось только немножечко потерпеть и прекратить держать негатив в своей жизни. Верьте только в лучшее и оно произойдет.

Водолей – Двойка Денариев

Вам предстоит сделать важный выбор. Водолеи, вы мечетесь между двумя лагерями и не можете выбрать ни один из них. Зачастую такое поведение приводит к распылению собственных сил и неспособности мыслить объективно. Постарайтесь сегодня определить для себя приоритеты на ближайшее время и сконцентрироваться на них.

Рыбы – Туз мечей

Гороскоп на 1 июля говорит о том, что вам пора избавиться от всего лишнего в жизни. Не робейте, иногда принципиально важно сказать “нет” всему, что мешает эффективно и комфортно существовать. От вас требуется проявить волю и выдержку, тогда сможете избежать ударов в свою сторону и не навредите другим.