Гороскоп на 1 марта 2023 по картам Таро: все знаки Зодиака

ОВЕН – Верховная жрица
Карта Верховная жрица, связана с Луной и элементом воды. Она представляет тайну и двойственность, а также может указывать на интуицию и пассивное восприятие. Однако, также может вызывать стресс из-за неопределенности и непредсказуемости событий, поэтому необходимо быть готовым к адаптации под обстоятельства.
Об этом пишет Слова и фразы.
ТЕЛЕЦ – Правосудие
Правосудие, имеет название, которое отражает ее значение. Она указывает на необходимость бороться за справедливость, как для себя, так и для тех, кто лишен прав и возможностей. Поэтому, в этот день может возникнуть необходимость вступить в бой и отстаивать свои права.
БЛИЗНЕЦЫ – Солнце
Карта “Солнце” символизирует пробуждение сознания и является противоположностью карты “Луна”, которая указывает на глубины подсознания. В этот день вас ждут радостные события и удача в сферах, связанных с домом, семьей и здоровьем.
РАК – Паж мечей
Вы можете столкнуться с препятствиями, критикой и отказом в ваших предложениях. Вместо того, чтобы отвечать в ответ, стоит выслушать критику, возможно, она содержит ценные советы.
ЛЕВ – Четверка кубков
Будьте внимательны к своему настроению, чтобы не упустить благоприятный шанс. Даже если есть причины для огорчений, не стоит слишком увлекаться горем, чтобы не упустить возможность.
ДЕВА – Тройка жезлов
В этот день у вас может быть прочная позиция или вы наконец-то достигнете плато, с которого откроются новые перспективы. Используйте этот шанс, чтобы осознать свои возможности, заглянуть в будущее и выбрать нужные ориентиры на пути к цели.
ВЕСЫ – Король жезлов
Вы имеете много энергии и легко можете вдохновить других. Установите себе высокую цель, и вероятнее всего, вы достигнете ее без труда. Вы сможете легко преодолеть трудности, которые другим кажутся непреодолимыми.
СКОРПИОН – Тройка мечей
Настало время отметить свой успех. Все идет так, как вы хотели, и вмешательство сейчас не требуется. Позвольте себе наслаждаться результатами своих усилий.
СТРЕЛЕЦ – Девятка кубков
Ожидается облом в работе или неприятное известие, но вам нужно продолжать двигаться вперед и принимать решения, которые нужно принимать. Держите голову прямо и переваривайте ситуацию как можно скорее.
КОЗЕРОГ – Дама жезлов
Вы уверены в своих силах и готовы взять на себя трудности. Это время для решительных действий, и вы сможете привести за собой других, которым нужна ваша оптимистичность и мудрое руководство.
ВОДОЛЕЙ – Луна
Вы чувствуете, что блуждаете во мраке, не зная куда идти. Но не стоит возвращаться назад, продолжайте двигаться вперед и искать истину в глубинах своей души.
РЫБЫ – Влюбленные
В вашей душе поселилось светлое и одновременно страшное чувство любви. Будьте осторожны и не пытайтесь скрывать свои чувства внутри себя.