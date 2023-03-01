Гороскоп на 1 марта 2023 по картам Таро: все знаки Зодиака

Гороскоп на среду, 1 марта 2023 года, составлен на основе карт Таро и предсказывает насыщенный день для всех знаков Зодиака.

ОВЕН – Верховная жрица

Карта Верховная жрица, связана с Луной и элементом воды. Она представляет тайну и двойственность, а также может указывать на интуицию и пассивное восприятие. Однако, также может вызывать стресс из-за неопределенности и непредсказуемости событий, поэтому необходимо быть готовым к адаптации под обстоятельства.

Об этом пишет Слова и фразы.

ТЕЛЕЦ – Правосудие

Правосудие, имеет название, которое отражает ее значение. Она указывает на необходимость бороться за справедливость, как для себя, так и для тех, кто лишен прав и возможностей. Поэтому, в этот день может возникнуть необходимость вступить в бой и отстаивать свои права.

БЛИЗНЕЦЫ – Солнце

Карта “Солнце” символизирует пробуждение сознания и является противоположностью карты “Луна”, которая указывает на глубины подсознания. В этот день вас ждут радостные события и удача в сферах, связанных с домом, семьей и здоровьем.

РАК – Паж мечей

Вы можете столкнуться с препятствиями, критикой и отказом в ваших предложениях. Вместо того, чтобы отвечать в ответ, стоит выслушать критику, возможно, она содержит ценные советы.

ЛЕВ – Четверка кубков

Будьте внимательны к своему настроению, чтобы не упустить благоприятный шанс. Даже если есть причины для огорчений, не стоит слишком увлекаться горем, чтобы не упустить возможность.

ДЕВА – Тройка жезлов

В этот день у вас может быть прочная позиция или вы наконец-то достигнете плато, с которого откроются новые перспективы. Используйте этот шанс, чтобы осознать свои возможности, заглянуть в будущее и выбрать нужные ориентиры на пути к цели.

ВЕСЫ – Король жезлов

Вы имеете много энергии и легко можете вдохновить других. Установите себе высокую цель, и вероятнее всего, вы достигнете ее без труда. Вы сможете легко преодолеть трудности, которые другим кажутся непреодолимыми.

СКОРПИОН – Тройка мечей

Настало время отметить свой успех. Все идет так, как вы хотели, и вмешательство сейчас не требуется. Позвольте себе наслаждаться результатами своих усилий.

СТРЕЛЕЦ – Девятка кубков

Ожидается облом в работе или неприятное известие, но вам нужно продолжать двигаться вперед и принимать решения, которые нужно принимать. Держите голову прямо и переваривайте ситуацию как можно скорее.

КОЗЕРОГ – Дама жезлов

Вы уверены в своих силах и готовы взять на себя трудности. Это время для решительных действий, и вы сможете привести за собой других, которым нужна ваша оптимистичность и мудрое руководство.

ВОДОЛЕЙ – Луна

Вы чувствуете, что блуждаете во мраке, не зная куда идти. Но не стоит возвращаться назад, продолжайте двигаться вперед и искать истину в глубинах своей души.

РЫБЫ – Влюбленные

В вашей душе поселилось светлое и одновременно страшное чувство любви. Будьте осторожны и не пытайтесь скрывать свои чувства внутри себя.