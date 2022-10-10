Гороскоп на 10 октября 2022 по картам Таро: все знаки Зодиака

ОВЕН – Восьмерка денариев

Все пройденные дни, все пути, по которым вы шли ранее заканчиваются. Пришла пора открывать новые горизонты и перестать бродить по пустошам разрушая все на своем пути.

Об этом пишет Слова и фразы.

Не пытайтесь прыгнуть в уходящий поезд, а постройте собственный. Вечная дорога – не то, что нужно вам. Остепенитесь и успокойтесь.

ТЕЛЕЦ – Король кубков

Вы отняли у себя друзей, но, подобно королю, создали вокруг себя верную свиту. Отмените все дела и вернитесь к истокам. Поймите кто вы есть на самом деле. Возможно, за маской сильного и смелого правителя, короля скрывается всего лишь придворный шут. Не пропустите знак Вселенной, который она предоставит вам 9 октября.

БЛИЗНЕЦЫ – Дама денариев

Вы запутались в себе и никак не можете найти выход. Вам предстоит решиться на отчаянный шаг, который поможет вам встретить свою любовь и счастье. Грустные глаза выдают вас. Вы не так сильны, как вам кажется и вы не сможете вечно противостоять всем бурям.

РАК – Рыцарь мечей

Вы совместили со своим холодным сердцем холодную сталь. Вы воин, но ваша битва давно окончена. Попытайтесь понять это и наконец-то отпустить. Усталость делает вас уязвимым, а, возможно, что новая битва или даже война уже не за горами. Возможно скоро разгорятся поминальные костры, а это значит, что вам следует быть максимально осторожным.

ЛЕВ – Четверка жезлов

Четверка жезлов подарит Львам насыщенный на приключения день. Вы сможете увидеть то, что скрыто от ваших глаз.Но главная цель – понять себя и поразмышлять о своем будущем. Попробуйте начать новое дело или разрешите вопрос, который давно тревожит вас. Помните, что гнев и злость не выход. Вы, как альбинос среди белых ворон, но именно в этом и заключается ваша сила.

ДЕВА – Десятка мечей

Слезы, истерики или, наоборот, радость и смех – это то, что будет ждать вас в 9 октября. Позитивные вы получите эмоции ил негативные – зависит только от вас. Ваши внутренние демоны не дают вам покоя и вы постоянно пытаетесь избавиться от них. Перестаньте делать это, а лучше попытайтесь приручить. Выучите их имена и не давайте вырываться наружу.

ВЕСЫ – Воздержание

Думайте в этот день только о хорошем. Вы сможете увидеть среди звезд свое истинное предназначение. Но, чтобы разглядеть его вам придется усердно потрудиться. Не думайте, что все будет просто. Жизнь еще предоставит вам испытания. Прислушивайтесь к своему внутреннему голосу и не забывайте подкармливать его исполняя свои желания.

СКОРПИОН – Король жезлов

Король жезлов – гордый и самовлюбленный. Вам следует быть его противоположностью. Станьте смиренней и обратите внимание на тех, кто вас окружает. Ваши близкие нуждаются в помощи, а семья во внимании. Кроме того, помните, что убивший дракона – сам становится драконом.

СТРЕЛЕЦ – Двойка мечей

Подобно девушке на карте – ваши глаза завязаны и вы не видите того, что происходит вокруг вас. Вы постоянно пытаетесь найти всему оправдания и слепо следуете за толпой. Сорвите повязку с глаз и начните видеть все краски мира. 9 октября вам выдастся шанс понять, что вы достойны большего. Не упустите его, поскольку в будущем такого шанса может и не быть.

КОЗЕРОГ – Десятка кубков

Вы будете одиноки, если не научитесь заводить друзей. Будьте внимательны, поскольку рядом с вами есть человек, который хочет принести вам вред. Он, как монстр под кроватью, а вы, как напуганный ребенок со страхом ждете наступление ночи. Будьте сильнее и сделайте так, чтобы монстр боялся вас, а не наоборот.

ВОДОЛЕЙ – Восьмерка кубков

Восьмерка кубков 9 октября 2019 года принесет Водолеям душевное равновесие и спокойствие. В паутине жизни вам следует быть пауком, а не мухой, которая застряла в этих сетях. Помните, что кто не спрятался – тот будет найден. Примите все знаки судьбы и верьте, что у вас все получится.

РЫБЫ – Шестерка жезлов

В этот день Вселенная преподнесет вам множество сюрпризов. Будьте осторожны со своими желаниями и помните, что порой мечты пожирают мечтателей и пускают в их души тьму. Будьте верны себе и не давайте своим внутренним желаниям полную свободу. Внимательно следите за своим душевным состоянием.