Гороскоп на 10 сентября для всех знаков Зодиака: день суеты и бездумного транжирства

День пустых хлопот, располагающий к бесцельным разговорам, спорам, сплетням, суете и бездумному транжирству.

Избежать таких – не лучших – проявлений человеческой натуры удастся только тем, кто сможет ограничить общение с малознакомыми людьми, и, по возможности, провести время в одиночестве – например, за чтением или просмотром хорошего кино.

Об этом пишет ТСН.

Овен (21.03 – 20.04)

Решение любых важных вопросов, даже если речь будет идти всего лишь о бытовых и хозяйственных хлопотах, лучше отложить на другое время, а пока желательно отдохнуть – все-таки на календаре выходной.

Телец (21.04 – 21.05)

Несмотря на непреодолимое желание взяться за работу, которое будет одолевать вас с раннего утра, спешить с этим не следует – успехом она не увенчается, только зря потратите время и силы.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Хороший день для того, чтобы отвлечься от повседневных хлопот, которых, сколько ни работай, меньше не станет, и немного отдохнуть – поухаживать за собой, принять ванну с морской солью, погулять.

Рак (22.06 – 22.07)

Дела, запланированные на это время, необходимо равномерно распределить на весь день: приурочив нагрузку на первую его половину, вы рискуете надорваться, сместив на вторую – не успеть.

Лев (23.07 – 21.08)

Необходимо отказаться от любого – даже минимального и безобидного – риска: любые авантюрные действия вместо выигрыша принесут проигрыш, а это вряд ли входит в ваши планы.

Дева (22.08 – 23.09)

Вам не помешает доля разумной экономии: разумеется, не стоит отказывать себе в необходимом, но и – в порыве транжирства – скупать все, что попадется на глаза, тоже нежелательно – так недолго и обанкротиться.

Весы (24.09 – 23.10)

Звезды настоятельно рекомендуют обратить внимание на сон, которые вы увидите нынешней ночью: возможно, он и не окажется вещим, но ответ на волнующий вас вопрос вполне может дать.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Нежелательно нарушать чужое личное пространство, даже если речь идет о близком вам человеке: подумайте о том, что ему тоже когда-то нужно отдыхать от общения и дайте ему «выходной».

Стрелец (23.11 – 21.12)

Не самый удачный день для переговоров личного характера – вам не удастся найти общий язык с партнерами, поэтому такие встречи лучше перенести на другое время.

Козерог (22.12 – 20.01)

Делами – даже домашними – сегодня нужно заниматься спокойно и неторопливо, без повышенного энтузиазма: в таком напряженном режиме легко можно будет совершить массу ошибок, которые потребуют переделок.

Водолей (21.01 – 18.02)

Даже если сегодня у вас есть работа, необходимо чередовать ее с отдыхом – в противном случае вы очень быстро выдохнетесь и на рабочую неделю, которая начнется завтра, сил может не остаться.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Прежде чем укорять близкого человека за присущие ему недостатки, вспомните о том, что и вы не без греха, но вас принимают такими, какие вы есть – признайте за другими такое же право.