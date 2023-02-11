Гороскоп на 11 февраля 2023 по картам Таро: все знаки Зодиака

Многим придется приложить усилия, для того, чтобы не потерпеть неудачи.

ОВЕН – Император

Вы чувствуете стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Размеренная, спокойная жизнь и материальный достаток делают вашу душу спокойной. Это правильно. Не спешите рисковать. Спокойствие принесет вам продвижение по служебной лестнице. Выбранный вами путь верен.

ТЕЛЕЦ – Восьмерка жезлов

Восьмерка Жезлов отражает порядок и гармонию во всех сферах жизни, способность достигать поставленных целей и полностью контролировать происходящие в жизни события. В этот день принимаясь за какое-либо дело, просчитайте возможные варианты развития событий, выясняете, кто из окружающих окажется в состоянии помочь вам, и только после этого приступайте к реализации своих замыслов.

БЛИЗНЕЦЫ – Семерка кубков

Следует опасаться того, что ваши планы и проекты – не более чем идеи, которые, к сожалению, никак не связаны с реальной жизнью. Возможно, что вашей непосредственной вины в этом нет: просто ситуация еще “не дозрела” до того момента, когда нужно будет приниматься за дело. Вы что-то хотите, но еще сами не знаете что.

РАК – Девятка денариев

Эта карта показывает вашу неготовность решать возникшие проблемы, как бытовые, так и связанные с работой. К сожалению, вместо того чтобы принять конкретное решение и попытаться воплотить его в жизнь, вы тратите время на безрезультатное обдумывание происходящего, все более и более удаляясь от реальной проблемы.

ЛЕВ – Суд

11 февраля у вас будет возможность завершить незаконченное дело. Эта карта может намекать на судебные дела, не говоря об их исходе. Кроме того, она говорит о пробуждении, обновлении, о большой духовной энергии, решении начать новое дело, которое изменит жизнь к лучшему.

ДЕВА – Пятерка мечей

Пришла пора начинать новый жизненный цикл. Пятерка Мечей служит “зеркалом” ситуации. Вы пытаетесь преодолеть инерцию в себе самом, а также в своем окружении. Такие попытки не бывают безболезненными: преодоление покоя и бездействия отнимет у вас много нервов.

ВЕСЫ – Четверка жезлов

Эта карта является хранителем очень позитивной и мощной энергетики. Основным смыслом карты является возвращение к себе, к своим истокам и корням, возвращение к простым ценностям. Карта может означать и счастливый отпуск, безмятежное времяпровождение. Вы празднуете удачу, тем самым выражая благодарность судьбе.

СКОРПИОН – Восьмерка кубков

Восьмерка кубков – знак того, что вы сейчас находитесь в том периоде жизни, который принято называть созерцательным, либо же просто привыкли “держать дистанцию” со всеми окружающими. Все личные дела лучше отложить “на потом”, до более удачного времени.

СТРЕЛЕЦ – Двойка денариев

Эта карта отражает ситуацию нестабильности и шаткости вашего положения в обществе. Хотите вы того или нет, но в ближайшем будущем от вас потребуются все деловые навыки и немалая доля изворотливости, чтобы поддерживать свои дела на нынешнем уровне, не давая им “съехать по наклонной”.

КОЗЕРОГ – Король кубков

Вы должны сознательно управлять своими чувствами, давая им волю. Не скрывайте эмоций, но постарайтесь показать другому человеку, как сильно вы его любите, какая проблема вас беспокоит или какое дело волнует вас больше всего. Если у вас перед глазами будет ясная цель, вы очень скоро убедитесь, что эмоции и богатая фантазия лишь помогают вам скорее достичь ее.

ВОДОЛЕЙ – Шестерка мечей

Шестерка Мечей – знак удачи и благополучного развития любой загаданной вами ситуации. За что бы вы сейчас ни взялись, без труда добьетесь желаемых результатов. Не менее гармонично будут складываться и отношения с людьми: карта предсказывает, что в скором времени в вашей жизни появятся новые друзья и увлечения.

РЫБЫ – Солнце

Эта карта предсказывает награду и уверенность в будущем. Всегда говорит об исполнении желания и способности принимать жизнь такой, как она есть. 11 февраля эта карта принесет вам безмятежное счастье.