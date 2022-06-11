Гороскоп на 11 июня 2022 по картам Таро: все знаки Зодиака

Судьба приготовила сюрпризы многим знакам, однако особенно под ее прицел попали Овны и Девы. А вот Скорпионам в этот день нужно уделить внимание своим близким.

Гороскоп на субботу, 11 июня 2022 года для всех знаков Зодиака по картам Таро.

Прогноз публикует Слова и фразы.

Овен – Верховная Жрица

Овны, 11 июня ни в коем случае не избегайте встреч с новыми людьми. Есть большая вероятность, что они положительно скажутся на вашей карьере.

Телец –​​​​​​​ Солнце

Тельцы, ваше здоровье потребует от вас 11 июня здорового сна, полезной еды и немного активности. Вы в силах все это ему дать, главное поднять себя с дивана.

Близнецы –​​​​​​​ Мир

11 июня – хороший день для Близнецов, чтобы решить все свои рабочие вопросы. Можете смело брать новый проект и разговаривать с начальником о повышении. Удача на вашей стороне.

Рак –​​​​​​​ Отшельник

Раки, есть высокие шансы, что 11 июня вам захочется больше времени провести дома. Это и не удивительно, ведь это место, где вы можете по-настоящему восстановить силы. Поэтому не идите против своего желания – отдохните как следует.

Лев –​​​​​​​ Дама Денариев

Карты Таро говорят, что Львов 11 июня ожидает монотонная работа с документами. Чтобы не увязнуть в рутине, нужно не забывать делать небольшие перерывы.

Дева –​​​​​​​ Звезда

11 июня Девы будут чувствовать себя хорошо как в физическом, так и в эмоциональном плане. По крайней мере, со стороны раздражающих факторов возникнуть не должно.

Весы –​​​​​​​ Воздержание

Для Весов этот день будет удачным во всех отношениях, особенно в материальном плане. Не выпускайте инициативу из рук и не отказывайтесь от помощи, лишней она не будет.

Скорпион – Правосудие

Скорпионы, уделите немного времени родным и друзьями 11 июня. Позвоните первыми и наладьте контакт с человеком, которого начали терять. Судьба будет способствовать вам в таких делах.

Стрелец –​​​​​​​ Башня

Стрельцам 11 июня стоит найти время на спорт. Это не только улучшит физическую форму, но и поможет разгрузиться от стрессов.

Козерог – Паж Кубков

Карты Таро говорят, что Козерогам 11 июня нужно воздержаться от необдуманных поступков. Старайтесь не рисковать. Если не уверены в успехе дела, лучше его не начинайте.

Водолей –​​​​​​​ Колесо Фортуны

Водолеям 11 июня стоит быть открытыми к неожиданностям. Есть большая вероятность, что случится событие, которое станет судьбоносным и сможет изменить вашу жизнь навсегда.

Рыбы –​​​​​​​ Колесница

Рыбам 11 июня стоит быть очень осторожными. Избегайте плохих людей и сконцентрируйтесь на позитивных мыслях.