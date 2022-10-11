Гороскоп на 11 октября 2022 по картам Таро: все знаки Зодиака

Гороскоп на вторник, 11 октября, 2022 года, по картам Таро для всех знаков Зодиака предрекает непростой, но интересный день

ОВЕН – Восьмерка жезлов

Ваша юность прошла чередой черных полос и вы до сих пор храните обиду на мир. Постарайтесь найти внутренний покой и равновесие.

Об этом пишет Слова и фразы.

У вас все получится, если вы приложите усилия. Не застревайте в паутине из серых дней, не давайте себе опускать руки. Продолжайте строить свою крепость и укрепляйте стены для собственной защиты.

ТЕЛЕЦ – Тройка кубков

11 октября вы будете победителями. Но вы до сих пор чувствуете себя заблудшей овечкой среди стаи волков. И в этом ваша главная слабость из-за которой вы не чувствуете должной радости. Помните о своей внутренней силе и не давайте никому манипулировать вами. Не пожимайте руку всем подряд, ведите за собой и окружите себя только сильными духом людей.

БЛИЗНЕЦЫ – Мир

Ваша необъятная душа хочет обрести покой. Вы, подобно скитальцу в пустыне, не можете обрести личный оазис. В этот день вам удастся сделать это. Вы найдете то, что искали так долго. Сейчас в вашем доме нет окон и лучи света не пробиваются в это темное и мрачное помещение. Но 11 октября у вас есть реальный шанс исправить ситуацию.

РАК – Повешенный

Платите по счетам. Вы слишком часто выходили сухим из воды, поэтому пришло время расплачиваться за собственные поступки. Примите все с гордо поднятой головой, не показывайте никому свой страх. У вас впереди светлое будущее и вам следует сделать все, чтобы не упустить свой шанс на покой и счастье.

ЛЕВ – Рыцарь жезлов

У вас есть то, что вы можете потерять. Вы стали лучше в последнее время, но не придали этому значения. Хвалите себя. Вы сильны и многие не справились бы с теми задачами, которые вы решаете каждый день. Не тоните в королевстве кривых зеркал. Будьте словно рыцарь. Только вы сможете защитить своих близких. Не окутывайте собственные планы в саван.

ДЕВА – Луна

Принимайте решения взвешенно. Не делайте необдуманных поступков. Вы никогда не сможете вернуться назад, поэтому не оглядывайтесь на прошлое. Смотрите только вперед. 11 октября вам придется побороться с собой, но это только сделает вас сильнее. Вы, подобно волку, ведете свою стаю за собой и подобно собаке, остаетесь верными своим принципам и идеям.

ВЕСЫ – Король кубков

Отпускайте обиды. Не держите зло в себе, дайте ему раствориться и покинуть вас. Пока вы будете нести такую тяжкую ношу – вы не сможете двигаться дальше. Кроме того, из-за этого вы постоянно плохо себя чувствуете. 11 октября – хороший день, чтобы обдумать все и принять самое главное решение в вашей жизни. Источники радости окружают вас, но вы упорно не замечаете их.

СКОРПИОН – Семерка денариев

Когда выпадает эта карта – вас ожидает приятный сюрприз. Ждите настоящий подарок от Вселенной. Вы на правильном пути, поэтому не сходите с него. Постарайтесь в этот день принимать только правильные решения, которые не перчат вашей совести. Помните, что над сердцем не властна даже смерть, а в любви всегда побеждает искренность.

СТРЕЛЕЦ – Четверка мечей

Вы пытаетесь оправдать себя и свои поступки. даже когда поступаете плохо и вредите другим. Прекратите это, иначе в скором времени весь негатив вернется к вам. Вы одержимы мщением и поэтому уязвимы. Отпустите ситуацию и судьба приведет вас в нужное место.

КОЗЕРОГ – Рыцарь мечей

Сейчас не лучшее время для новых начинаний. Чтобы измерить линию своей судьбы – вам необходима помощь. В этот день вы будете наполнены красотой и удачей, поэтому смело вступайте в бой с “драконами”. Спасайте невинных и боритесь за свою любовь, но всегда помните о конечной цели. Обнажая меч – внимательно смотрите на противника.

ВОДОЛЕЙ – Девятка денариев

Водолеям следует обратить внимание на свои сны. В них скрывается знак, на который вам необходимо положиться и следовать ему. Все самое скрытое, то, что вы ищите на самом деле находится на самом видном месте и вам следует только присмотреться. Помните, что никто не подарит вам тепло, если вы сами того не захотите. А чудовища из теней оживут – если вы продолжите скрываться за маской тени.

РЫБЫ – Правосудие

11 октября гороскоп по картам Таро советует вам расслабиться. Без вас не погаснут звезды и все будет идти своим чередом. Это не значит, что вы бесполезны. Просто вам, как и любому другому человеку нужен отдых и позитивные эмоции. Не думайте о плохом.