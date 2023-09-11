Гороскоп на 11 сентября 2023 по картам Таро: все знаки Зодиака

Овен – Звезда
Гороскоп на день, согласно картам Таро, подарит Овнам насыщенные приключения. Важно сохранять бдительность в общении с незнакомцами и не расслабляться. Четкое видение следующего шага поможет вам оставаться на правильном пути.
Об этом пишет Слова и фразы.
Телец – Десятка жезлов
Для Тельцов, предсказание связано с десятком жезлов. Следует избегать перегрузки и не стоит пытаться справляться со всем одному, так как это может лишить вас перспектив. Работа в команде и просьба о помощи – это не признак слабости, а понимание того, что никто не всесильный и всезнающий.
Близнецы – Паж денариев
Близнецы, согласно картам, представлены пажем денариев. Примите серьезное предложение и используйте его творчески. Не ограничивайтесь только материальными вопросами. Этот день также подходит для отдыха и расслабления. Знайте, что всегда можете полагаться на поддержку близких друзей и семьи.
Рак – Девятка мечей
В этот день вам предстоит справиться с стрессом, напряжением и тревожностью, вызванными склонностью к навязчивым мыслям в вашем собственном сознании. Преодолейте свои страхи и, при необходимости, осуществите процесс покаяния.
Лев – Колесо Фортуны
Для Львов, в соответствии с картой “Колесо Фортуны”, используется простая метафора. Это олицетворяет чувство, будто наше предназначение зависит от вращения некоей космической машины. Важно не поддаваться судьбе, а самостоятельно выбирать свой путь. Верьте в свои силы и не пассуйте перед временными сложностями.
Дева – Семерка кубков
Для Дев, предсказание связано с картой “Семерка кубков”. Советуется выбрать мечту и нацелиться на ее достижение с полной преданностью. Не уходите от реальности и не поддавайтесь соблазнам, которые могут привести к разочарованию. Поддерживайте ясность и четкость ума, чтобы не попадаться в ловушки обмана или самообмана. Даже самые привлекательные предложения не должны смутить вашу решимость.
Весы – Король мечей
Основывать свои планы исключительно на теоретических размышлениях не следует. Перед вами стоит испытание, где требуется проявить находчивость, знание тактики и умение применять накопленный опыт. Готовьтесь к тщательным планам, собирайте убедительные аргументы и не забывайте использовать свое обаяние и остроумие – это гарантирует вам поддержку.
Скорпион – Тройка жезлов
Для Скорпионов, в соответствии с картой “Тройка жезлов”, важно убедиться, что ваша основа крепка и позиции устойчивы, прежде чем смело двигаться вперед. Не беритесь за дело, не убедившись, что у него есть надежное основание и перспективы.
Стрелец – Дама кубков
Для Стрельцов, предсказание связано с картой “Дама кубков”. Важно оставаться верными своим чувствам и не допускать соблазна прикрывать капризы самоиндульгенцией. Доверьтесь своей интуиции, которая поможет вам избежать эмоциональных травм. Будьте внимательны к сновидениям и знакам судьбы.
Козерог – Туз денариев
Воспользуйтесь благоприятным моментом. Выберите то, что может оказаться полезным в осуществлении ваших долгосрочных планов, особенно в сфере работы и инвестиций. Сегодня у вас есть возможность заложить фундамент для своего будущего долгосрочного проекта.
Водолей – Восьмерка кубков
Для Водолеев, согласно карте “Восьмерка кубков”, важно искать новые пути и не вступать на путь, который приносит вам неудовольствие. В этот день вам, возможно, придется расстаться с чем-то, что было давно знакомо или считалось неотъемлемой частью вашей жизни.
Рыбы – Паж мечей
Для Рыб, предсказание связано с картой “Паж мечей”. Примите критику на свой счет и извлеките из нее полезные уроки. Вас могут критиковать и отклонять ваши предложения. Будьте готовы к этому и не пытайтесь сразу вступать в агрессивную контратаку. Возможно, в этой критике есть ценные замечания, которые стоит учесть.