Гороскоп на 12 февраля 2022 по картам Таро: все знаки зодиака

Гороскоп на субботу, 12 февраля 2022 года, по картам Таро для всех знаков зодиака обещает светлый и удачный день. Радуйтесь жизни и полноте бытия, и не забудьте поблагодарить судьбу за то, что она дала вам. Лучше всего будет разделить эту радость с вашими близкими и друзьями.

ОВЕН – Восьмерка жезлов

12 февраля карта станет символом большой силы и скорости.

Об этом пишет Слова и фразы.

Энергия, которую она вам даст может соотноситься с тем, что вас окружает, или скорее с вашими ментальными процессами, которые в этот момент эффективны и продуктивны. Вы хорошо работаете и все ваши цели – у вас в руках.

ТЕЛЕЦ – Тройка кубков

12 февраля Тельцам выпала удивительная карта. Приветствуйте наступивший день, ибо он полон даров. Радуйтесь жизни и полноте бытия, и не забудьте поблагодарить судьбу за то, что она дала вам. Лучше всего будет разделить эту радость с вашими близкими и друзьями.

БЛИЗНЕЦЫ – Мир

Эта карта символизирует победу над своими слабостями. В этот день вы перестанете быть рабом своих мимолетных желаний и страстей, не будете гнаться за призраками и обретет внутреннее равновесие. Эта карта предвещает несомненный успех задуманного, причем вне зависимости от сферы деятельности.

РАК – Повешенный

Повешенный – одна из самых таинственных и богатых ассоциациями карт. Энергия, на которую указывает эта карта, может относиться к крайностям. Иногда мы жертвуем собой из-за чувства вины, иными словами, изображаем мученика. В другое время – можем плыть против течения. Вам стоит сделать выбор и решиться пойти на встречу своей судьбе.

ЛЕВ – Рыцарь жезлов

Это будет сложный день. 12 февраля Львам захочется “все и сразу”, либо же вы попадете в ситуацию, где страсти будут накалены до предела. Главное не строить далеко идущих планов. Если ваши эмоции требуют выхода, подберите для них подходящие подмостки.

ДЕВА – Луна

С карты на нас смотрят собака и волк. У волка взгляд злобный, у собаки – добрый. Эти звери символизируют два разных отношения к подсознанию. В вашей жизни нет ярко выраженных целей и задач. Вы слепо бредете в будущее, спотыкаясь на каждом шагу. Вам нужно выйти на солнечный свет и найти смысл для движения вперед.

ВЕСЫ – Король кубков

Вы должны научиться управлять своими чувствами и дать им волю. Не скрывайте эмоций. Если у вас перед глазами будет ясная цель, вы очень скоро убедитесь, что эмоции и богатая фантазия лишь помогают вам скорее достичь ее.

СКОРПИОН – Семерка денариев

Эта карта говорит о добродетели терпения. 12 февраля вам нужно дождаться правильного момента прежде чем начинать действовать. Карта также указывает, что выращенное вами теперь может расти само, не требуя вашего постоянного внимания, и теперь вы можете отойти в сторону и просто наблюдать за его ростом.

СТРЕЛЕЦ – Четверка мечей

Завтра настанет время отойти от дел и отдохнуть. Спите, или медитируйте, или отправляйтесь на прогулку, или погружайтесь в воспоминания – делайте все, чтобы дать своему уму отдохнуть от занимающей вас проблемы. Звездное небо на карте говорит о безграничности творческого потенциала.

КОЗЕРОГ – Рыцарь мечей

Он символизирует взлеты ума, будь то полет воображения или изобретательности. Вы должны безраздельно сосредоточиться на своей цели, чтобы ничто вас не отвлекало, поскольку Рыцарь пытается победить земное притяжение (то есть инерцию, с которой боремся мы все) чистой силой воли.

ВОДОЛЕЙ – Девятка денариев

Вы преуспели в создании такого окружения, которое вам действительно по душе. Вы много работали и заслужили право насладиться результатом своих нелегких трудов. Вы остались одни и сами отталкиваете помощь. 12 февраля у вас будет возможность это исправить.

РЫБЫ – Правосудие

Правосудие это одна из тех карт, название которых также является хорошим описанием значений. Честность, равенство и справедливость становятся преобладающими принципами, с которыми вы проживаете свою жизнь. Без этой энергии жизнь была бы сведена к простому выживанию.

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