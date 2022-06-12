Гороскоп на 12 июня 2022 по картам Таро: все знаки Зодиака

Гороскоп на воскресенье, 12 июня 2022 года для всех знаков Зодиака по картам Таро.
Об єтом пишет Слова и фразы.
Овен – Башня
Карты Таро рекомендуют Овнам 12 июня бросить все силы и энергию на творческие проекты. Занявшись работой, вы отвлечетесь от лишних и терзающих душу раздумий.
Телец – Паж Кубков
12 июняТельцам стоит остерегаться поспешных действий и необдуманных слов. Не позволяйте эмоциям взять над вами верх. Постарайтесь не вступать в конфликты, будьте сдержанными и терпеливыми.
Близнецы – Мир
Легкость будет сопровождать Близнецов в этот день. Вполне вероятно, что именно 12 июня вам удастся принять решение, которое кардинально изменит привычный ход вещей в лучшую сторону.
Рак – Дама Денариев
Раки, 12 июня не спешите давать обещания друзьям встретиться с ними после работы. Возможно, у вас появятся неотложные дела и встречу придется перенести.
Лев – Правосудие
Львам 12 июня стоит быть осторожными со здоровьем. В первую очередь избегайте стрессовых ситуаций, ведь они могут стать главной причиной плохого самочувствия.
Дева – Звезда
Карты Таро говорят, что Дев 12 июня ожидают на работе приятные новости. Это может быть связано как и с их зарплатой, так и с повышением. Поэтому не теряйте инициативности и попробуйте получать новые знания.
Весы – Воздержание
Весы, чтобы воскресенье стало удачным, после пробуждения найдите несколько минут на себя и в покое представьте будущий день: спокойный, наполненный радостью и комфортом.
Скорпион – Верховная Жрица
Скорпионам 12 июня необходимо настроиться на активную деятельность. Вас ждет много проблем. Вероятно, что к концу дня вы почувствуете усталость и раздражение.
Стрелец – Рыцарь Мечей
Стрельцы, 12 июня перед вами появятся новые возможности – не бойтесь за них браться и двигать свою жизнь вверх! Мудрость и выдержка будут сопровождать вас, поэтому сложные дела и задачи будут даваться легко.
Козерог – Маг
Страсти в этот день могут обостриться, а нерешенные конфликты усилиться. Но нет ничего такого, что Козероги не смогли бы пережить 12 июня, если хорошо постараются.
Водолей – Семерка Жезлов
Водолеи,в первой половине дня возможны приятные сюрпризы от родных. Не забудьте сказать им слова благодарности и напомнить, как дороги они вам.
Рыбы – Колесница
Рыб 12 июня ждут приятные хлопоты. Вы можете с головой окунуться в семейные дела, оставив работу на другой день.