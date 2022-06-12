Гороскоп на 12 июня 2022 по картам Таро: все знаки Зодиака

Судьба приготовила сюрпризы многим знакам, однако особенно под ее прицел попали Близнецы и Девы. А вот Козерогам в этот день нужно контролировать свои эмоции.

Гороскоп на воскресенье, 12 июня 2022 года для всех знаков Зодиака по картам Таро.

Об єтом пишет Слова и фразы.

Овен – Башня

Карты Таро рекомендуют Овнам 12 июня бросить все силы и энергию на творческие проекты. Занявшись работой, вы отвлечетесь от лишних и терзающих душу раздумий.

Телец – Паж Кубков

12 июняТельцам стоит остерегаться поспешных действий и необдуманных слов. Не позволяйте эмоциям взять над вами верх. Постарайтесь не вступать в конфликты, будьте сдержанными и терпеливыми.

Близнецы – Мир

Легкость будет сопровождать Близнецов в этот день. Вполне вероятно, что именно 12 июня вам удастся принять решение, которое кардинально изменит привычный ход вещей в лучшую сторону.

Рак – Дама Денариев

Раки, 12 июня не спешите давать обещания друзьям встретиться с ними после работы. Возможно, у вас появятся неотложные дела и встречу придется перенести.

Лев – Правосудие

Львам 12 июня стоит быть осторожными со здоровьем. В первую очередь избегайте стрессовых ситуаций, ведь они могут стать главной причиной плохого самочувствия.

Дева –​​​​​​​ Звезда

Карты Таро говорят, что Дев 12 июня ожидают на работе приятные новости. Это может быть связано как и с их зарплатой, так и с повышением. Поэтому не теряйте инициативности и попробуйте получать новые знания.

Весы –​​​​​​​ Воздержание

Весы, чтобы воскресенье стало удачным, после пробуждения найдите несколько минут на себя и в покое представьте будущий день: спокойный, наполненный радостью и комфортом.

Скорпион – Верховная Жрица

Скорпионам 12 июня необходимо настроиться на активную деятельность. Вас ждет много проблем. Вероятно, что к концу дня вы почувствуете усталость и раздражение.

Стрелец –​​​​​​​ Рыцарь Мечей

Стрельцы, 12 июня перед вами появятся новые возможности – не бойтесь за них браться и двигать свою жизнь вверх! Мудрость и выдержка будут сопровождать вас, поэтому сложные дела и задачи будут даваться легко.

Козерог – Маг

Страсти в этот день могут обостриться, а нерешенные конфликты усилиться. Но нет ничего такого, что Козероги не смогли бы пережить 12 июня, если хорошо постараются.

Водолей –​​​​​​​ Семерка Жезлов

Водолеи,в первой половине дня возможны приятные сюрпризы от родных. Не забудьте сказать им слова благодарности и напомнить, как дороги они вам.

Рыбы –​​​​​​​ Колесница

Рыб 12 июня ждут приятные хлопоты. Вы можете с головой окунуться в семейные дела, оставив работу на другой день.