Гороскоп на 12 марта 2023 по картам Таро: все знаки Зодиака

Однако некоторым людям следует избегать конфликтов, иначе возможны неприятные последствия.

Об этом пишет Слова и фразы.

ОВЕН – Туз Жезлов

Овнам сегодня предстоит важный разговор с человеком, к которому у них есть претензии. Это хорошее время для выражения своих чувств, но важно помнить, что нужно быть тактичными.

ТЕЛЕЦ – Шестерка Денариев

У Тельцов сегодня положительная карта Таро – Шестерка Денариев. Возможно, им выпадет неплохой шанс или подарок судьбы, однако гороскоп предупреждает, что это может быть не полностью заслуженным. Важно помнить о тех, кто помогал вам достичь успеха и отблагодарить их за это.

БЛИЗНЕЦЫ – Влюбленные

Гороскоп на воскресенье для Близнецов говорит о необходимости перемен в личной жизни. Если они застряли на определенном этапе отношений или их отсутствия, то пришло время пересмотреть свои приоритеты, иначе они могут потерять что-то, что очень важно для них.

РАК – Четверка Жезлов

У Раков хороший прогноз на воскресенье согласно карте Таро – Четверке Жезлов. Они будут чувствовать гармонию, уверенность в себе и равновесие, а также наслаждаться результатами своего труда. Сегодня для них будет время для отдыха и мира, без неприятностей и затруднений. Они смогут расслабиться и наслаждаться жизнью.

ЛЕВ – Четверка Мечей

Эта карта символизирует человека, который отказался от общения с миром и своих чувств, и находится в состоянии отрешенности. Гороскоп на завтра напоминает, что не стоит изолироваться от окружающего мира, иначе вы рискуете утратить свою репутацию и когда вам захочется вернуться к активной жизни, никто уже не будет вам доверять.

ДЕВА – Десятка Жезлов

Судьба вызывает у вас необходимость проявления решительности, поскольку вы слишком часто перекладываете ответственность на других людей. Это может вызвать недовольство высших сил. Важно помнить, что нельзя всегда прятаться от проблем, иначе вы в итоге пострадаете.

ВЕСЫ – Рыцарь Кубков

Весы давно уже чувствуют, что застряли на одном и том же этапе своей жизни. Вы ходите по кругу и не можете изменить свое положение самостоятельно. Гороскоп по Таро предсказывает, что именно в этот день вы столкнетесь с новым предложением или может быть даже влюбитесь. Важно принимать все перемены, которые жизнь готовит для вас.

СКОРПИОН – Шут

Для Скорпионов в этот день ожидается интересная и увлекательная воскресенье, но не следует забывать о рабочей форме. Рекомендуется тщательно распланировать время, чтобы получить максимум удовольствия и не потерять производительность.

СТРЕЛЕЦ – Девятка Кубков

Стрелец, ваша карта Таро – Девятка Кубков – символизирует достаток, удовлетворение, физическое здоровье и любовь. Ваши желания могут сбыться уже сегодня, но будьте готовы что-то пожертвовать.

КОЗЕРОГ – Правосудие

Для Козерога карта Таро – Правосудие – символизирует баланс, честность и справедливость в деловой и семейной жизни. Гороскоп предвещает наступление нового цикла равновесия и гармонии, а также успех в работе, который вы заслужили.

ВОДОЛЕЙ – Пятерка Мечей

В гороскопе на воскресенье Водолеев предупреждают о возможном эмоциональном истощении. Возможно, вы занимаетесь делами, которые не соответствуют вашим целям и потребностям. Не стоит тратить время на бесполезные вещи, которые не приведут к успеху. Рекомендуется обратить внимание на это.

РЫБЫ – Смерть

Для Рыб гороскоп предсказывает перемену в жизни, но направление этой переменной – вверх или вниз – неизвестно, так как зависит от прежних действий. Карта Таро – Смерть – символизирует перемены и возможное прекращение чего-то старого, чтобы начать что-то новое. Гороскоп также советует обратить внимание на возможность, что в прошлом вы могли нанести кому-то боль. Если это так, рекомендуется извиниться перед теми, кого вы обидели.