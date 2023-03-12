Гороскоп на 12 марта 2023 по картам Таро: все знаки Зодиака

00:11, 12 марта 2023
Гороскоп
карты таро фото
Фото: pixabay.com

Согласно прогнозу карт Таро на воскресенье, 12 марта 2023 года, большинство знаков Зодиака ожидает успешный день.

Однако некоторым людям следует избегать конфликтов, иначе возможны неприятные последствия.

Об этом пишет Слова и фразы. 

ОВЕН – Туз Жезлов
Овнам сегодня предстоит важный разговор с человеком, к которому у них есть претензии. Это хорошее время для выражения своих чувств, но важно помнить, что нужно быть тактичными.

ТЕЛЕЦ – Шестерка Денариев
У Тельцов сегодня положительная карта Таро – Шестерка Денариев. Возможно, им выпадет неплохой шанс или подарок судьбы, однако гороскоп предупреждает, что это может быть не полностью заслуженным. Важно помнить о тех, кто помогал вам достичь успеха и отблагодарить их за это.

БЛИЗНЕЦЫ – Влюбленные
Гороскоп на воскресенье для Близнецов говорит о необходимости перемен в личной жизни. Если они застряли на определенном этапе отношений или их отсутствия, то пришло время пересмотреть свои приоритеты, иначе они могут потерять что-то, что очень важно для них.

РАК – Четверка Жезлов
У Раков хороший прогноз на воскресенье согласно карте Таро – Четверке Жезлов. Они будут чувствовать гармонию, уверенность в себе и равновесие, а также наслаждаться результатами своего труда. Сегодня для них будет время для отдыха и мира, без неприятностей и затруднений. Они смогут расслабиться и наслаждаться жизнью.

ЛЕВ – Четверка Мечей
Эта карта символизирует человека, который отказался от общения с миром и своих чувств, и находится в состоянии отрешенности. Гороскоп на завтра напоминает, что не стоит изолироваться от окружающего мира, иначе вы рискуете утратить свою репутацию и когда вам захочется вернуться к активной жизни, никто уже не будет вам доверять.

ДЕВА – Десятка Жезлов
Судьба вызывает у вас необходимость проявления решительности, поскольку вы слишком часто перекладываете ответственность на других людей. Это может вызвать недовольство высших сил. Важно помнить, что нельзя всегда прятаться от проблем, иначе вы в итоге пострадаете.

ВЕСЫ – Рыцарь Кубков
Весы давно уже чувствуют, что застряли на одном и том же этапе своей жизни. Вы ходите по кругу и не можете изменить свое положение самостоятельно. Гороскоп по Таро предсказывает, что именно в этот день вы столкнетесь с новым предложением или может быть даже влюбитесь. Важно принимать все перемены, которые жизнь готовит для вас.

СКОРПИОН – Шут
Для Скорпионов в этот день ожидается интересная и увлекательная воскресенье, но не следует забывать о рабочей форме. Рекомендуется тщательно распланировать время, чтобы получить максимум удовольствия и не потерять производительность.

СТРЕЛЕЦ – Девятка Кубков
Стрелец, ваша карта Таро – Девятка Кубков – символизирует достаток, удовлетворение, физическое здоровье и любовь. Ваши желания могут сбыться уже сегодня, но будьте готовы что-то пожертвовать.

КОЗЕРОГ – Правосудие
Для Козерога карта Таро – Правосудие – символизирует баланс, честность и справедливость в деловой и семейной жизни. Гороскоп предвещает наступление нового цикла равновесия и гармонии, а также успех в работе, который вы заслужили.

ВОДОЛЕЙ – Пятерка Мечей
В гороскопе на воскресенье Водолеев предупреждают о возможном эмоциональном истощении. Возможно, вы занимаетесь делами, которые не соответствуют вашим целям и потребностям. Не стоит тратить время на бесполезные вещи, которые не приведут к успеху. Рекомендуется обратить внимание на это.

РЫБЫ – Смерть
Для Рыб гороскоп предсказывает перемену в жизни, но направление этой переменной – вверх или вниз – неизвестно, так как зависит от прежних действий. Карта Таро – Смерть – символизирует перемены и возможное прекращение чего-то старого, чтобы начать что-то новое. Гороскоп также советует обратить внимание на возможность, что в прошлом вы могли нанести кому-то боль. Если это так, рекомендуется извиниться перед теми, кого вы обидели.

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