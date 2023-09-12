Гороскоп на 12 сентября для всех: день, когда нельзя тратить время зря

День нельзя тратить на занятия, которые не имеют особого значения ни для карьеры, ни для финансового положения.

Работать нужно только над тем, что может продвинуть на несколько позиций вперед в любой сфере деятельности. Ответ на важный вопрос – как профессионального, так и личного или житейского свойства – придет само собой, главное – отпустить его. Если биться – порой в буквальном смысле слова – головой об стенку, толку не будет, а вот если расслабиться и даже на время забыть о проблеме, станет понятно, что с ней делать.

Об этом пишет ТСН.

Овен

Сегодня сложатся благоприятные условия для финансовых сделок любого масштаба, поэтому звезды рекомендуют не терять времени, а использовать день для того, чтобы преуспеть и заработать.

Телец

Не стоит тратить день на решение вопросов, которые не стоят в начале списка дел, предназначенных для реализации, вы только даром потратите время силы, так что пересмотрите приоритеты.

Близнецы

Несмотря на желание сдвинуть горы – к счастью, только в профессиональном смысле этого слова – на серьезный проект сегодня лучше не замахиваться, на супех в его осуществлении рассчитывать не приходится.

Рак

Как бы ни складывались обстоятельства, постарайтесь не волноваться – причем, нежелательными для вас станут как негативные, так и позитивные эмоции – как известно, и те, и другие являются стрессом.

Лев

Несмотря на то, что позитивное мышление постепенно выходит из моды, его пока никто не отменял: настройтесь сегодня настроиться на оптимистичный лад и будете удивлены тому, какие перемены с вами произойдут.

Дева

Главное в общении с людьми в этот день – наблюдательность: таким образом вам удастся обратить внимание на детали, которые в другое время ускользнули бы от вас, и понять, кто вам друг, а кто – нет.

Весы

Залогом успешной работы сегодня – впрочем, как и всегда – является полноценный отдых, поэтому постарайтесь чередовать активные действия с пассивными – это поможет все время находиться в тонусе.

Скорпион

Представителям вашего знака сегодня лучше отложить все важные дела на потом и сделать паузу – все равно все приложенные сегодня усилия результатов не принесет, но оставит чувство острого недовольства собой.

Стрелец

Не самый лучший день для решения бытовых вопросов: сегодня вы можете потратить силы на гораздо более важную – в том числе, и в финансовом отношении – работу, а полы можно будет вымыть и позже.

Козерог

Чтобы общение с окружающими не принесло неприятных эмоций, не стоит в разговоре затрагивать темы, которые могут быть им неприятны: обойдите острые углы, и они будут вам за это благодарны.

Водолей

Общение с неприятными людьми может всерьез испортить настроение, что непосредственно отразиться на жизни и работе, поэтому желательно максимально его ограничить – зачем сознательно осложнять себе жизнь.

Рыбы

День благоприятен для планирования своего будущего – прежде всего, профессионального свойства, желательно также заняться презентацией нового проекта, к работе над которым собираетесь приступить вскоре.