Гороскоп на 13 июня 2022 по картам Таро: все знаки Зодиака

Судьба приготовила сюрпризы многим знакам, однако особенно под ее прицел попали Овны и Весы. А вот Рыбам в этот день нужно контролировать свои эмоции

Гороскоп на понедельник, 13 июня 2022 года для всех знаков Зодиака по картам Таро.

Об этом пишет Слова и фразы.

Овен – Солнце

Овнам 13 июня выпадет возможность использовать их скрытый потенциал. Не отказывайтесь от интересных предложений, даже если придется немножко поработать.

Телец –​​​​​​​ Дама Денариев

Карты Таро советуют Тельцам 13 июня не начинать новых дел. Вы еще не созрели для той работы, которую вам могут предложить.

Близнецы –​​​​​​​ Воздержание

Близнецам 13 июня следует во время утреннего кофе подумать о своих планах и о том, чего им не хватает для счастья.

Рак – Рыцарь Мечей

Раки, здоровье потребует денежных вложений, но экономить на нем не желательно. Следите 13 июня за режимом питания и откажитесь от алкоголя.

Лев – Правосудие

Карты Таро предупреждают Львов: попытка показать свое превосходство или навязать свое мнение может стать причиной серьезной ссоры с любимым человеком. Вам нужно 13 июня проявить мудрость и терпение.

Дева – Влюбленные

Гадание на картах Таро говорит, что если сердце Дев свободно, то совсем скоро они обязательно влюбятся. И даже если это будет мимолетный роман, он подарит представителям этого знака массу впечатлений и удовольствия.

Весы –​​​​​​​ Мир

Весы, не бойтесь начинать новые проекты и заводить новые, полезные знакомства. Впереди вас ждет успех – настройтесь на него, но не прекращайте работать. Результат вас порадует.

Скорпион –​​​​​​​ Паж Кубков

Скорпионам стоит 13 июня ограничить расходы, чтобы защитить себя от финансовых проблем. Деньги в ближайшие дни получить будет нелегко, поэтому стоит быть экономными.

Стрелец –​​​​​​​ Звезда

Вероятно, что на долю Стрельцов 13 июня может выпасть появление новых возможностей для карьерного роста. Хорошо посмотрите вокруг и будьте внимательны, чтобы не упустить шанс.

Козерог –​​​​​​​ Колесница

Карты Таро напоминают Козерогам: прошлое стоит помнить лишь для того, чтобы учиться на своих ошибках. Во всех остальных случаях стоит жить настоящим. Возьмитесь воплощать эту истину в жизнь уже 13 июня.

Водолей – Четверка Жезлов

Водолеи 13 июня будут в центре внимания. Кому-то понадобится ваш совет, кому-то более серьезная помощь. Но вечер проведите в спокойной обстановке.

Рыбы – Отшельник

На работе у Рыб все стабильно, а вот в семейной жизни возможны недопонимания. Уделите 13 июня время своим близким и не пытайтесь уйти от проблем – ищи решение.