Гороскоп на 13 марта 2023 по картам Таро: все знаки Зодиака

Возможны новые знакомства, которые могут изменить вашу жизнь кардинально.

ОВЕН – Влюбленные

Любовь, как символ, включает в себя два крайне противоположных аспекта: приятные чувства, тепло и привязанность, а также тревогу потери уже имеющегося, риск предательства и страх потерянных надежд. Завтрашний гороскоп советует Овнам оставаться начеку, поскольку любая ситуация может принять внезапный оборот. Важно не жертвовать общением с близкими, независимо от того, что происходит.

ТЕЛЕЦ – Сила

Для Тельцов гороскоп на понедельник предвещает возможные трудности, которые могут возникнуть из-за собственных поступков. Не стоит отчаиваться, так как любая проблема решаема. Важно идти на компромиссы, если это необходимо, чтобы избежать конфликтов. Гороскоп советует держать “хвост пистолетом”.

БЛИЗНЕЦЫ – Император

Карта “Император” символизирует власть, которая иногда может предоставлять огромные возможности и выгоды, но в другие моменты может ослеплять и отвлекать человека от реальности, что отрицательно сказывается на его отношениях с близкими. Гороскоп советует не увлекаться теми возможностями, которые подкидывает судьба.

РАК – Воздержание

Сегодняшний гороскоп готовит Раков к некоторым изменениям, которые могут перевернуть их прежнюю спокойную жизнь с ног на голову. Важно не паниковать и не нервничать, поскольку все изменения происходят к лучшему. Карта “Воздержание” советует быть терпеливым и держать себя в руках.

ЛЕВ – Дама Жезлов

Дама Жезлов символизирует типичный “женский” образ, который характеризуется переменчивостью, иногда отсутствием логики, но при этом мягкостью и податливостью. Гороскоп на завтра для Львов предупреждает, что в этот день может произойти что угодно, исход которого зависит только от вашего восприятия. Поэтому рекомендуется не преувеличивать мелкие неурядицы и не паниковать, чтобы не упустить что-то более приятное.

ДЕВА – Паж Кубков

Гороскоп для Дев на понедельник обещает насыщенный событиями день, который подарит много впечатлений. Возможно, не все из них будут положительными, но в любом случае, события помогут пролить свет на ближайшее будущее. Вы поймете, как поступать в сложной ситуации, кого благодарить за ранее оказанную помощь и какой выбор стоит сделать.

ВЕСЫ – Король Жезлов

В гороскопе для Весов описывается символика Короля Жезлов, который обозначает стремление к порядку и педантичность. Однако жизнь не всегда следует четко указанному пути, поэтому Весам следует пересмотреть свои требования к окружающей среде и настроиться на преодоление препятствий.

СКОРПИОН – Двойка Денариев

А гороскоп для Скорпиона на понедельник говорит о силе влияния на обстоятельства. Судьба зависит от ваших действий, поэтому нужно быть осторожным и не бояться рисковать, если цель стоит того. Но при этом необходимо проанализировать все возможные риски. Удача на вашей стороне, но ее не стоит игнорировать. Просто принимайте все благоприятные события с благодарностью.

СТРЕЛЕЦ – Туз Денариев

Гороскоп на сегодня предсказывает Стрельцам возможности для новых начинаний. То, что вы долго размышляли и планировали, теперь может стать реальностью, но для этого придется приложить много усилий. Если вы готовы преодолеть трудности, то рискните и приступайте к действию. Как только вы начнете, все обязательно получится в вашу пользу.

КОЗЕРОГ – Семерка Мечей

Козероги, как правило, очень сообразительны и быстро находят решения для любых проблем. Однако, иногда они сомневаются в своих способностях. Посмотрите вокруг: у вас есть много успехов в жизни и все идет своим чередом. Оцените эту стабильность и стремитесь к еще большим достижениям.

ВОДОЛЕЙ – Десятка Мечей

Переформулирую гороскоп на завтра для Водолеев: жизнь может подготовить для вас сложный период, но не сразу. Скорее всего, будут последовательные события, которые приведут к некоторым трудностям. Будьте готовы к ним и помните, что поддержка близких может помочь вам справиться.

РЫБЫ – Туз Жезлов

А вот гороскоп для Рыб: у вас возникло желание изменить свою жизнь, и это было предсказуемо. Однако ваш страх перед трудностями мешает вам воплотить свои желания в жизнь. Если сможете признать свои ошибки и сделать серьезный шаг, все наладится. Не забывайте исправлять свои ошибки, извиняться перед теми, кого обидели, и быть честными с собой.