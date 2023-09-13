Гороскоп на 13 сентября 2023 по картам Таро: все знаки Зодиака

Согласно Таро, 13 сентября 2023 года обещает быть удачным днем для большинства знаков Зодиака, который будет богат приключениями и радостными момен...

ОВЕН – Император

Если Император выходит за пределы разумного, это может привести к обезлюдению нации. Точно так же, в вашей жизни, вы можете либо превратиться в тирана и диктатора, либо позволить другим относиться к вам подобным образом.

Об этом пишет Слова и фразы.

ТЕЛЕЦ – Восьмерка жезлов

Для Тельца, карта Восьмерки жезлов обещает всплеск вдохновения и полный энергии момент. Ваши цели теперь в ваших руках, и ваш мотор работает на полную мощность. Воспользуйтесь этой энергией и двигайтесь к своим желаниям.

БЛИЗНЕЦЫ – Семерка кубков

Для Близнецов, карта Семерки кубков может иметь несколько интерпретаций. Возможно, перед вами стоит множество выборов, и вам трудно решиться на один из них. Или же вы настолько очарованы всеми возможностями, что не можете сделать выбор и остаетесь в нерешительности.

РАК – Девятка денариев

Карта указывает на ваш успех в создании окружения, которое вас искренне устраивает. Вы усердно трудились и заслужили право наслаждаться результатами своих усилий. Появление этой карты в раскладе говорит о том, что вы обрели тот мир, который искали.

ЛЕВ – Суд

Для Льва, карта Суд предвещает перемен, будь то позитивные или негативные. В вашей жизни наступают новые времена. Попытайтесь разгадать смысл перед вами стоящей задачи и выполните ее с честью. Эта карта символизирует изменения, которые уже происходят в вашей жизни или собираются произойти.

ДЕВА – Пятерка мечей

Для Девы, карта Пятерки мечей указывает на вашу необходимость всегда выходить победителем. Вам горит желание добиваться успеха и, возможно, вам придется сразиться с коварством, злобой или клеветой.

ВЕСЫ – Четверка жезлов

Ваша безопасность и стабильность находятся буквально за дверью, но она кажется недостижимой. Когда эта карта появляется, это означает, что наступило время открыть эту дверь и предпринять конкретные шаги в направлении ваших желаний.

СКОРПИОН – Восьмерка кубков

Для Скорпиона, карта Восьмерки кубков указывает на необходимость обратиться к своей интуиции, чтобы снова найти вдохновение и начать новое путешествие. Возможно, вы чувствуете некоторую тревожность или неопределенное желание избегать чего-то.

СТРЕЛЕЦ – Двойка денариев

Для Стрельца, карта Двойки денариев говорит о том, что вам не стоит принимать все слишком серьезно. Лучше расслабьтесь и повеселитесь. Сегодня – день, чтобы играть и развлекаться. Будьте гибкими, пробуйте новые вещи, и если что-то не получается с первого раза, просто попробуйте снова и снова, пока не добьетесь успеха.

КОЗЕРОГ – Король кубков

Вы должны активно управлять своими эмоциями, позволяя им свободно выражаться. Не подавляйте свои чувства. Карта “Король кубков” редко появляется, поэтому следует следовать ее советам и предсказаниям. Не стесняйтесь делиться своими эмоциями и предлагать советы, когда это нужно другим.

ВОДОЛЕЙ – Шестерка мечей

Для Водолея, карта “Шестерки мечей” предвещает изменения или нечто необычное. Эта карта не всегда предоставляет конкретные ответы, но всегда стоит прислушиваться к ее смыслу. Главное – не утрачивать решимости и не сдаваться. Действуйте с уверенностью и затем оцените обстановку.

РЫБЫ – Солнце

Для Рыб, карта “Солнце” олицетворяет мужчину, изображенного как сияющее солнце. Эта карта обещает вам спокойное счастье. Истинная удача приходит к тем, кто, подобно детям, видит жизнь в ее простоте и мудрости, не загромождая ее амбициями и честолюбием.