Гороскоп на 14 апреля 2022 по картам Таро: все знаки Зодиака

Возможно, определенная ситуация поможет вам прояснить ряд важных нюансов на будущее.

ОВЕН – Колесо Фортуны

Овнам не стоит уповать исключительно на свою удачу. безусловно, в одно время вам может во всем везти, но следует четко понимать, что так не может продолжаться вечно. Полоса неудач может наступить из-за ваших же ошибок поэтому гороскоп на завтра советует очень внимательно планировать каждый свой шаг.

ТЕЛЕЦ – Воздержание

Вскоре в вашей жизни может возникнуть настоящая буря: Тельцов захлестнет волна эмоций и ярких событий. Вот только, к сожалению, нет гарантии того, что это все будет происходить только в положительном ключе. Гороскоп на четверг не рекомендует вам торопить события, ведь тише едешь – дальше будешь.

БЛИЗНЕЦЫ – Четверка Кубков

Гороскоп на сегодня для Близнецов обещает окончание периода тревог и проблем. Возможно, вам наконец-то представится возможность отдохнуть, забыть обо всех проблемах и набраться новых сил. Если отправитесь в отпуск – постарайтесь провести его максимально ярко, с огромным количеством впечатлений и воспоминаний.

РАК – Семерка Жезлов

Ракам могут грозить конфликты с близкими. Всему виной ваша нетерпимость и неумение слушать. Или нежелание это делать. Попробуйте поставить себя на место окружающий и не делать того, что могло бы расстроить или обидеть вас самих.

ЛЕВ – Девятка Денариев

Гороскоп на четверг для Львов говорит о чересчур завышенных требованиях, которые вы выдвигаете в сторону окружающих. Из-за того, что кто-то или что-то не соответствует вашим личным ожиданиям, у вас возникают личные проблемы и эмоциональное напряжение. Пора немножко “остыть” и попроще относиться к людям, тогда увидите, скольких неприятностей можно было бы избежать.

ДЕВА – Шестерка Мечей

Гороскоп на сегодня пророчит: четверг будет очень “ленивым” днем. У вас напрочь исчезнет желание делать что-либо для кого-то другого, но судьба настоятельно рекомендует не расслабляться. От вашего мнения может многое зависеть, поэтому проявите уважение к тому, о чем вас просят другие.

ВЕСЫ – Десятка Денариев

Весы могут попасть в череду неприятностей из-за своей легкомысленности и неопределенности. В последнее время вы особенно непостоянны, поэтому раз за разом становитесь героями конфликтов. Попробуйте держаться только одного курса, так как метание со стороны в сторону может привести к куче негативных последствий.

СКОРПИОН – Солнце

Солнце – светлая карта, которая говорит о переменах в лучшую сторону и всеобщем признании. Наверное, наступи период, когда ваша работа будет цениться совершенно по-новому. Однако готовьтесь и к тому, что может вырасти степень ответственности за любое действие. Ну и, конечно же, от вас могут больше требовать, чем это было раньше.

СТРЕЛЕЦ – Двойка Мечей

Стрельцам гороскоп на сегодня рекомендует не переусердствовать со своим желанием контролировать всех и все. Вы, к сожалению, не Юлий Цезарь, посему делать сто дел одновременно не стоит. Попробуйте сосредоточиться на том, что вам реально интересно.

КОЗЕРОГ – Туз Денариев

Гороскоп на четверг для Козерогов сулит наступление периода награждения за заслуги. Пришло время собирать плоды, и если ранее вы неплохо постарались для всеобщего блага – значит в скором времени будете торжествовать на личном Олимпе.

ВОДОЛЕЙ – Шут

Водолеям гороскоп советует выяснить те моменты, которые вносят неясность в вашу жизнь. При чем это нужно сделать раз и навсегда. Если ранее вы стеснялись обратиться к кому-то за советом или помощью – бросьте, у вас есть огромное количество людей, желающих помочь.

РЫБЫ – Дьявол

Дьявол – негативный персонаж, и если вам выпала эта карта, готовьтесь к неприятностям. Гороскоп на завтра предупреждает вас: будьте крайне осторожными, ведь любое неверное слово может привести к самым неожиданным последствиям.