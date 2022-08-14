Гороскоп на 14 августа 2022 по картам Таро: все знаки Зодиака

Будьте осторожны и попытайтесь внимательно следить за тем, что вы делаете.

Овен – Сила

Гороскоп на 14 августа для Овнов по картам Таро обещает этому знаку насыщенный день, который будет сложным и интересным. Так, вам следует быть осторожными с незнакомцами и не обращать внимание на замечания.

Телец – Шестерка кубков

Тельцы 14 августа должны быть максимально внимательными к деталям и обратить внимание на свое самочувствие. Постарайтесь быть сдержанным со своим руководством и дайте себе возможность расслабиться в конце дня.

Близнецы – Семерка мечей

Гороскоп на 14 августа для Близнецов по картам Таро обещает этому знаку веселый день, который принесет этому знаку только позитивные эмоции. Постарайтесь думать только о хорошем и не обращать внимание на негатив.

Рак – Пятерка жезлов

14 августа Раки должны усердно потрудиться. Ваша внутренняя сила поможет вам справиться со всеми бедами и проблемами. Ваш внутренний свет ведет вас только вперед, поэтому следуйте за ним и не дайте себе возможности сдаться.

Лев – Дама мечей

Гороскоп на 14 августа для Львов по картам Таро советует им быть внимательными. Не бойтесь помериться силами с другими, даже в новой для вас области. Честолюбие не должно превращаться в беспардонность, а мастерство в хвастовство.

Дева – Семерка жезлов

14 августа, Девы, отстаивайте свою точку зрения энергично и последовательно.Вы должны сразу взять быка за рога и доказать, что вы по-прежнему на высоте. Не стоит недооценивать ваших недоброжелателей.

Весы – Пятерка денариев

Весы, 14 августа будьте настороже, чтобы не упустить из рук важное для вас дела. У вас есть соперники или враги, намеренные сделать вам подножку. Когда они будут уводить добычу у вас из под носа, не сидите сложа руки, а бросайтесь в бой.

Скорпион – Рицарь кубков

Скорпионы, 14 августа сблефуйте, подтасуйте карты и выходите сухим из воды. Будьте настороже. Вполне возможно, что вас захотят крепко надуть. Покажите всем, что вы тоже тертый калач и не дадите обвести себя вокруг пальца.

Стрелец – Дама денариев

Гороскоп на 14 августа для Стрельцов по картам Таро советует им запастись терпением и выдержкой, чтобы осуществить свои планы. Разберитесь, что у вас где лежит: чего вы хотели, о чем мечтали много лет назад, и что из этого успело осуществиться к этому дню.

Козерог – Король жезлов

Козероги, 14 августа вспомните о своем прошлом, о забытых желаниях и мечтах. Они помогут вам лучше сориентироваться в настоящем. Найдите свой путь. Если вы пройдете его терпеливо и уверенно, то дальше перед вами откроются совершенно новые перспективы.

Водолей – Дворец денариев

Ваши права неоспоримы, и вы сумеете напомнить своим противникам, что им придется считаться с вами. Если вы поведете бой честно и к тому же с полной отдачей, то победа вам обеспечена. Однако даже если вам достанется второе место, вы все же останетесь довольны тем, что приняли участие в этой борьбе.

Рыбы – Восьмерка денариев

Гороскоп на 14 августа вам предстоит приняться за что-то новое. Может быть, это будет учеба или новое задание по работе, а может быть, и осуществление какого-то давно вынашиваемого желания. Что бы это ни было, перспективы у вас хорошие, и в конечном итоге вас ожидает успех.