Гороскоп на 14 июля 2022 по картам Таро: все знаки Зодиака

Возможно, возникнет новое знакомство, возможно, поступит привлекательное предложение или неожиданный выигрыш.

ОВЕН – Колесо Фортуны

Овны – люди с довольно стойким и спокойным характером, и благодаря этому они часто могут избегать различных неурядиц. Не зря ведь говорят: тише едешь – дальше будешь. Придерживайтесь такого же темпа, и тогда будете практически неуязвимы. Однако, все же гороскоп на завтра предупреждает: не стоит всецело уповать на удачу. Нужно еще что-то делать.

ТЕЛЕЦ – Воздержание

Тельцы 14 июля могут попасть в неловкую ситуацию, так как их взрывной характер может привести самым неожиданным последствиям. В частности, множественным конфликтам, которые не только подкосят ваше душевное состояние, но и негативно скажутся на репутации. Гороскоп на сегодня советует вам вести себя поспокойнее и тогда все будет на своих местах.

БЛИЗНЕЦЫ – Четверка Кубков

Гороскоп на четверг 14 июля для Близнецов обещает окончание периода трудностей. Вероятно, вы найдете ключ к отгадке многих жизненных ребусов. Случится это благодаря удачному стечению обстоятельств. Не проморгайте момент, когда все пазлы сложатся в цельную картину, иначе будете долго выбираться из лабиринта, в который сами себя загнали.

РАК – Семерка Жезлов

Раки 14 июля проявят слишком много напора по отношению к окружающим. Это иногда отталкивает людей от вас. Постарайтесь быть немного помягче и потерпеливее. Возможно, именно смена поведения позволит вам заслужить доверие полезных людей и не разочаровать близких.

ЛЕВ – Девятка Денариев

Гороскоп на четверг для Львов приготовил ряд испытаний, преодолев которые вы сможете увидеть более важную цель в жизни. Вы никогда не ставили перед собой заоблачных планов, но, возможно, пришло время помечтать? Замахнитесь на то, о чем ранее не подумали бы. А вдруг все получится?

ДЕВА – Шестерка Мечей

Гороскоп на сегодня пророчит: четверг будет очень “ленивым” днем. У вас напрочь исчезнет желание делать что-либо для кого-то другого, но судьба настоятельно рекомендует не расслабляться. Помните, вы в этом мире не одни, и планета вокруг вас не крутится. А сделаете что-то хорошее для окружающего – назад получите сторицей.

ВЕСЫ – Десятка Денариев

Весы 14 июля будут вести себя легкомысленно и неопределенно. Вы мечетесь из стороны в сторону, не зная что делать и как двигаться дальше. Пора более четко начертить себе план на будущее и приниматься за его выполнение. Попробуйте придерживаться только одного курса.

СКОРПИОН – Солнце

Солнце – светлая карта, которая говорит о грядущих переменах. Вероятнее всего, они к лучшему, однако вам придется постараться, чтобы они воплотились в жизнь как можно быстрее. В последнее время вам кажется, что отношение к вам – несправедливо. Может быть, это из-за вашей доброты и покладистости. Гороскоп на завтра советует быть увереннее.

СТРЕЛЕЦ – Двойка Мечей

Стрельцам гороскоп на сегодня рекомендует не переусердствовать со своим желанием контролировать всех и все. Вы, к сожалению, не Цезарь и не Наполеон, и делая одновременно десять дел, можете также наделать и массу ошибок. Определите, что для вас действительно важно и тратьте силы только на движение по этому направлению.

КОЗЕРОГ – Туз Денариев

Козероги 14 июля столкнутся с непониманием окружения. Им сулит наступление периода возмездия, при чем во всех его проявлениях. Если ранее вы сделали доброе дело – оно вернется к вас во сто крат. Плохое также прилетит обратно. Так что думайте, какие поступки совершаете.

ВОДОЛЕЙ – Шут

Водолеи 14 июля должны уяснить, чего же вы хотите от своей жизни. Вы часто обвиняете других, когда у вас что-то не получается. Однако многие беды происходят только от того, что вы сами не понимаете своих желаний. Как только определитесь – сразу мир посветлеет и все начнет получаться. Удачи!

РЫБЫ – Дьявол

Дьявол – негативный персонаж, означающий наказание. Относится ли это к вам самим, или кто-то другой поплатится за все плохое, что сделал вам – неизвестно. Однако это дает вам повод вспомнить обо всех промахах, которые были допущены в прошлом и исправить ситуацию.