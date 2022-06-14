Гороскоп на 14 июня 2022 по картам Таро: все знаки Зодиака

Овен – Колесница
14 июня – удачный день для Овнов, чтобы сконцентрироваться на семейных делах и вопросах личного характера, пишет Слова и фразы. Свободное время уделите близким и родным.
Телец – Четверка Жезлов
Карты Таро советуют Тельцам изменить свой режим дня. Постарайтесь не засиживаться до поздней ночи и нормировать свой сон. Это будет крайне полезно для вашего здоровья.
Близнецы – Мир
Близнецы, 14 июня – хороший день для контактов. Общайтесь, знакомьтесь и обменивайтесь информацией. Вам это поможет в будущем построить хорошую карьеру. Вечер – отличный период для романтики и любви.
Рак – Дама Денариев
Для Раков день может оказаться весьма неблагоприятным. Вероятно, будут возникать неожиданные проблемы, для решения которых придется пожертвовать свободным временем.
Лев – Правосудие
Карты Таро советуют Львам не откладывать важные дела на потом, потому что они будут накапливаться и потом будет трудно решить все за один день. Даже если устали, будьте терпеливы. Напряженный период скоро пройдет.
Дева – Звезда
Девы, 14 июня вас ждет приятная встреча. Будьте открытыми и дружелюбными. Не стесняйтесь своих чувств и смело говорите о своих интересах. Это точно должно привлечь внимание вашего собеседника.
Весы – Паж Кубков
14 июня Весов посетит вдохновение. Такой момент упускать нельзя! Поэтому обязательно запишите свои идеи, если не получится выделить достаточное время для их реализации.
Скорпион – Рыцарь Мечей
Здоровье будет у вас 14 июня на первом месте. Поэтому постарайтесь уделить ему как можно больше времени и сил – спортзал, прогулка на свежем воздухе, правильное питание и побольше воды.
Стрелец – Двойка Денариев
Стрельцы, чувство юмора и открытая улыбка 14 июня станут вашим главным оружием по завоеванию мира. Будете иметь успех как в рабочих делах, так и в романтических.
Козерог – Солнце
Козероги, 14 июня не спешите отказываться от своего выходного ради работы. В конце концов, вы заслужили отдых. Реализуйте свое право.
Водолей – Башня
Водолеи, 14 июня у вас могут возникнуть недопонимания с любимым человеком, возможны даже конфликты. Постарайтесь максимально не усугублять ситуацию и по возможности провести день наедине с собой.
Рыбы – Верховная Жрица
Карты Таро говорят, что Рыбам нужно воздержаться от необдуманных поступков 14 июня. Старайтесь не рисковать. Если не уверены в успехе дела, лучше его не начинайте.