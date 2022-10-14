Гороскоп на 14 октября 2022 по картам Таро: все знаки Зодиака

При этом, Овны и Львы будут находиться в предвкушении чего-то важного, Скорпионы смогут насладиться властью, а вот Тельцам стоит позаботиться о собственном здоровье.

ОВЕН – Туз Жезлов

Туз Жезлов, выпавший вам в раскладе на пятницу, дает надежду на благополучный исход любого начинания. Следовательно, смело воплощайте в жизнь даже самые безумные идеи – они непременно найдут поддержку среди вашего окружения. Гороскоп на сегодня предсказывает Овнам стабильное и гармоничное развитие ситуации, связанной с вашей деловой жизнью. Выпадая в раскладе, карта Туз Жезлов предвещает всплеск творческой энергии, хотя пока эта энергия не направлена еще на какую-то конкретную цель или проект.

ТЕЛЕЦ – Верховный Жрец

Эта карта носит положительный характер, в особенности с точки зрения общественной деятельности. Гороскоп на завтра по Таро обещает Тельцам покровительство высших сил и благоприятный исход любому делу. Помните, именно в этот день судьба дает вам благословение на свершение чего-то принципиально важного, посему не стоит бояться открыто говорить о своих намерениях.

БЛИЗНЕЦЫ – Рыцарь Мечей

Рыцарь Мечей символизирует эмоциональные взлеты, которые помогут вам показать себя в совершенно новом и неожиданном облике. Завтра вас ожидает возвышенное настроение, но для этого вы должны откинуть привычные способы мышления и действовать оригинально. И, что очень важно – сосредоточьтесь на своей цели полностью. Распыление внимания на мелочи может привести Близнецов к серьезным ошибкам, которые будет очень сложно исправить

РАК – Тройка Мечей

Гороскоп на пятницу по картам Таро для Раков прогнозирует им нелегкий день, который они проведут в размышлениях и над своим прошлым, и над будущим. Возможно, существует что-то такое, что тянет вас вниз и не позволяет уверенно двигаться вперед. Раки окажутся перед нелегким выбором, который может прямым образом повлиять на дальнейшую жизнь и отношение окружающих. Будьте осторожны.

ЛЕВ – Пятерка Жезлов

Эту карту сложно назвать позитивной, но при этом именно ее помощь пригодится вам в достижении истины. Гороскоп на сегодня для Львов предупреждает о конфликте. Не исключены семейные “разборки” и выяснение отношений с коллегами по работе. Еще одно значение карты – внутренняя борьба, связанная с переоценкой ценностей. Посему гороскоп на пятницу советует представителям этого знака Зодиака быть готовым ко всему, любые события в жизни вас только закалят и подарят запас новых сил для дальнейших свершений.

ДЕВА – Дама Кубков

Сегодня вы можете повстречать утонченную, мудрую женщину, которая обладает развитой интуицией и пятым чувством. Именно эта дама олицетворяет вашу удачу – она будет сопутствовать во всех начинаниях. День может быть связан с прозрениями и получением очень важной информации – благодаря подсказкам извне или вашим собственным открытиям. Уделяйте особое внимание “знакам” – они будут очень красноречивы.

ВЕСЫ – Дама Мечей

Гороскоп на пятницу, говорит, что у вас может возникнуть сильное желание стать независимым, и именно в этот день вы начнете действовать. Весы будут пользоваться своим острым умом, чтобы разрубить все оковы, чтобы выйти на новый уровень и вдохнуть воздух свободы. Не исключено, что в этот день вы будете нуждаться в чьей-то духовной помощи, но непременно получите совет, который вам будет по-настоящему полезен.

СКОРПИОН – Солнце

Скорпионам в этот день повезет по-крупному, ведь вам выпала одна из лучших карт колоды! Солнце символизирует высшее достижение, успех, признание заслуг и даже славу. Карта говорит об истинном счастье, которое возможно, только если воспринимать мир чистым, детским сознанием, не омраченным амбициями, властолюбием и эгоизмом. Гороскоп на завтра говорит, что в этот день вы можете осознать что-то очень важное и даже в каком-то смысле заново родиться.

СТРЕЛЕЦ – Колесница

Колесница означает значительный рывок вперед. Гороскоп на сегодня по картам Таро советует Стрельцам проявить терпение и максимальную внимательность. Вы пытаетесь составить собственную картину мира по маленьких пазлах, складывая их один к другому. Но не бойтесь серьезных решений – рвитесь вперед, говорите четко, можете смело просить у судьбы даров – она вам не откажет, даже несмотря на былые незначительные ошибки.

КОЗЕРОГ – Шестерка Мечей

Гороскоп по Таро готовит вам кардинальные перемены: карта, которая выпала вам, значит, что совсем скоро вы сможете достичь новых берегов. Пока вы находитесь где-то на середине между полной радостью и печальным прощанием. Какой из этих вариантов в конце концов выбрать – зависит только от вас и вашего мировоззрения. В пятницу вам стоит рискнуть и сделать какой-то шаг, которого вы ранее очень боялись.

Водолей – Двойка Денариев

Двойка Денариев символизирует отсутствие баланса во всех аспектах жизни: вы мечетесь между двумя лагерями и не можете выбрать ни один из них. Зачастую такое поведение приводит к распылению собственных сил и неспособности мыслить объективно. Постарайтесь сегодня определить для себя приоритеты на ближайшее время и сконцентрироваться на них – только так сможете обрести гармонию и определиться с приоритетами на будущее.

Рыбы – Туз мечей

Туз Мечей – это волевой сознательный акт, способность четко отделить то, чего желаешь, от лишнего, что мешает в жизни. Наверняка вы сегодня сможете прийти к какому-то жизненно-важному выводу, и это здорово поможет вам в будущем. Гороскоп на сегодня советует: задумайтесь над тем, что мешало вам двигаться вперед и примите довольно жесткое решение с позиций силы, воли и разума.