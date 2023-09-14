Гороскоп на 14 сентября: один из самых опасных дней лунного календаря

День справедливо считается самым опасным во всем лунном календаре – зла нужно опасаться не только извне, но и изнутри.

Со дна души любого – даже самого доброго и хорошего – человека могут подняться такие темные качества, о которых он даже не подозревал. Тем не менее, справиться с ними в состоянии только он сам, главное – желание. Впрочем, в решении любых других вопросов рассчитывать тоже приходится только на себя – посторонняя помощь, даже будучи оказанной, пользы не принесет.

Об этом пишет ТСН.

Овен

Овнам не стоит задерживаться на работе и, уж тем более, проводить много времени на лице, в общественном транспорте или магазинах: столкновение с неадекватными личностями чревато проблемами с психикой.

Телец

Нежелательно замахиваться на масштабные проекты – их не удастся осуществить даже частично, поэтому нужно сосредоточиться на менее важных делах, которые, тем не менее, нужно сделать.

Близнецы

На работе сегодня лучше взять отгул, если же начальство будет категорически против, необходимо заниматься только своими профессиональными обязанностями, не отвлекаясь на разговоры.

Рак

О своих замыслах профессионального и – особенно! – личного свойства никому рассказывать нежелательно, в противном случае можно сглазить намерения, над которым вы раздумывали очень долго.

Лев

Не стоит вмешиваться в личные дела окружающих: даже если двигать вами будут исключительно благие намерения, в результате вас обвинят в том, что вы бесцеремонно нарушили равновесие чужой жизни.

Дева

Как бы ни было велико желание посплетничать, ему необходимо решительно противостоять: если этого не сделать, легкомысленно сказанные вами дойдут до предмета обсуждения, что будет иметь непредсказуемые последствия.

Весы

Нежелательно встревать в абсолютно не касающийся вас конфликт с целью установить справедливость: скорее всего., вы не сможете разобраться в том, кто прав, а кто виноват, и попадите в неловкое положение.

Скорпион

Раздражительность, которую вы будете испытывать с самого утра, может вылиться в полноценный конфликт с кем-то из коллег, поэтому постарайтесь себя сдерживать – ссоры на рабочем месте вам ни к чему.

Стрелец

Стрельцам сегодня категорически не рекомендуется бездельничать: если они не займут чем-то голову и руки, количество энергии, которой обеспечат их звезды, сделает их взрывоопасными – в прямом смысле слова.

Козерог

Вы известны своей сдержанностью, но поскольку в случаях нервных перегрузок они загоняют эмоции вглубь, вероятны нервные срывы, один из которых может произойти сегодня – его надо пережить в одиночестве.

Водолей

Тревога и беспокойство, которые овладеют вами сегодня, являются не более чем влиянием Луны, поэтому не стоит принимать их за сулящие неприятности предчувствия – они не имеют к ним никакого отношения.

Рыбы

Необходимо отказаться от переговоров – причем, не только деловых, но и личных: собеседники не будут настроены на внимание и понимание, а, начит, важная миссия окажется проваленной.