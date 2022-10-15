Гороскоп на 15 октября 2022 по картам Таро: все знаки Зодиака

Гороскоп на субботу, 15 октября 2022 года, по картам Таро обещает интересный и насыщенный день.

ОВЕН – Пятерка кубков

Готовьтесь к огорчениям. Если вы уже заранее радовались чему-то или считали дело решенным, то этот день вас разочарует.

Об этом пишет Слова и фразы.

Не скрывайте свое поражение перед другими. Вы должны быть честными и открытыми перед окружающими вас людьми. Только в таком случае все пойдет по плану.

ТЕЛЕЦ – Пятерка денариев

Вам не удастся удовлетворить свои потребности, и дела пойдут, увы, совсем не так, как планировалось. Вы сами невнимательно относились к своим делам и своему собственному благополучию. Если вы пройдете этот путь терпеливо и уверенно, то дальше перед вами откроются совершенно новые перспективы.

БЛИЗНЕЦЫ – Восьмерка денариев

Восьмерка денариев – это карта, которая поможет вам раскрыться и показать свои умения. Вам предстоит приняться за что-то новое. Может быть, это будет учеба или новое задание по работе, а может быть, и осуществление какого-то желания. Что бы это ни было, перспективы у вас хорошие, и в конечном итоге вас ожидает успех

РАК – Пятерка мечей

Не настраивайтесь на покой. Возможно, вам придется ввязаться в бой против чьей-то подлости, злонамеренности или клеветы. Если вы в этот раз будете готовы вступиться за правду и стоять до конца, то в будущем окажетесь избавлены от подобных ситуаций.

ЛЕВ – Рыцарь кубков

Рыцари – это действие. Рыцарь Чаш рекомендует вам взять чувства в свои руки. В отношениях мы все слишком часто обнаруживаем, что мы парализованы, нерешительны, неспособны ответить.

ДЕВА – Паж денариев

Вам представится шанс, на который вы можете смело рассчитывать, даже если ничего подобного не ожидали. Реагируйте сразу, когда вам предложат заключить выгодную сделку, оказать практическую помощь или моральную поддержку.

ВЕСЫ – Девятка жезлов

Можете смело встретить этот день хорошей порцией недоверия к тем, кто вас окружает. Будьте начеку и не “раскрывайтесь” даже с той стороны, откуда не ждете опасности. Если какие-то ваши слова или действия в этот день натолкнутся на неожиданное сопротивление, то лучше не настаивать, а отложить их до другого раза.

СКОРПИОН – Маг

Вы должны понять, что вы свободный и самостоятельный человек. Ваша задача – самостоятельно принимать решения. Маг символизирует то, что сил у вас хватит на все. Будьте бдительны и осторожны и тогда удача будет на вашей стороне.

СТРЕЛЕЦ – Паж мечей

Вас будут критиковать, ваши предложения могут отвергнуть. Будьте готовы к этому и не пытайтесь переходить в контратаку. Возможно, та критика, которую вам придется выслушать, действительно содержит немало ценного.

КОЗЕРОГ – Восьмерка кубков

Вам придется расстаться с тем, что вам было давно или хорошо знакомо, или казалось само собой разумеющимся. Этот день станет для вас сложным, и если вас что-то огорчит, не отступайте и отправляйтесь в путь. Вы скоро поймете почему и ради чего должны были расстаться со старым.

ВОДОЛЕЙ – Дама денариев

Не слушайте никого, не позволяйте никому манипулировать вами. Спокойно и последовательно делайте то, что наметили ранее. Не забывайте о своих долгосрочных планах. Вы встретитесь с доброй женщиной, обладающей большим материнским сердцем, и эта встреча сыграет определенную роль в вашей судьбе.

РЫБЫ – Шестерка мечей

Вас ожидают перемены и вам предстоит нечто необычное. В этот день вы готовитесь вступить “на новую землю”, и вам очень страшно. Главное – не опускать руки и не отказываться. Сделайте требуемый шаг решительно и трезво, а потом осмотритесь. Наверняка найдется кто-то, кто сможет помочь вам.