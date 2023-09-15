Гороскоп на 15 сентября 2023 по картам Таро: все знаки Зодиака

По данным Таро, на пятницу, 15 сентября 2023 года, Близнецы могут ожидать улучшения своей финансовой ситуации, в то время как Скорпионы должны гото...

Овен– карта дня Таро “Туз мечей”

Вы обладаете сильной уверенностью и железной волей, что делает вас трудными для отклонения от намеченного пути. Однако вас окружают люди, которые могут выразить свое недовольство и попытаться вас остановить.

Об этом пишет Слова и фразы.

Телец– карта дня Таро “Маг”

Для Тельцов, карта Таро “Маг” (в перевернутом положении) сегодня указывает на несоответствие восприятия ситуации и склонность к ошибкам. Возможно, стоит отложить важные решения до другого дня.

Близнецы – карта дня Таро “Десятка жезлов”

Близнецы, с картой Таро “Десятка жезлов” (в перевернутом положении), должны быть готовы к тому, что кто-то из окружения может попытаться вас манипулировать или использовать, будь то начальство, коллеги, родственники или даже вы сами. Важно не даваться под давлением, независимо от его источника.

Рак– карта дня Таро “Рыцарь жезлов”

Не стесняйтесь обратиться за помощью к эксперту в своей области, если это потребуется. Вам гарантирована поддержка, и их вмешательство будет очень полезным.

Лев– карта дня Таро “Туз пентаклей”

Для Львов, карта Таро “Туз пентаклей” обещает замечательный день, наполненный хорошим настроением, энергией и возможностью получить финансовые приятности и сюрпризы.

Дева– карта дня Таро “Дурак”

Для Дев, карта Таро “Дурак” говорит о легком и успешном дне, где все задачи идут гладко, а проблемы разрешаются сами собой. Важно принимать верные решения, которые могут влиять на вашу судьбу.

Весы – карта дня Таро “Отшельник”

Попробуйте воздержаться от решения каких-либо вопросов и задач сегодня. Такое отношение будет наиболее подходящим для вас в этот день. Рассмотрите события как наблюдатель со стороны.

Скорпион– карта дня Таро “Король пентаклей”

Для Скорпионов, карта Таро “Король пентаклей” обещает отличные возможности для улучшения материального положения. Важно поддерживать хорошие отношения с людьми, от которых вы зависите.

Стрелец – карта дня Таро “Тройка жезлов”

Для Стрельцов, карта Таро “Тройка жезлов” указывает на начало нового и продуктивного этапа в жизни. Если у вас есть какие-то планы, они будут успешно реализованы. Однако помните, что ничего не приходит легко, и ваши достижения требуют заслуживания.

Козерог – карта дня Таро “Страшный Суд”

Эта карта предвещает наступление важного события в вашей жизни. Возможно, изначально вы недооцените его значение, но оно принесет изменения в вашу судьбу и начнет новую главу.

Водолей– карта дня Таро “Императрица”

Для Водолеев, карта Таро “Императрица” обещает плодотворный день, в котором вы сможете достичь многого, сохраняя при этом внутренний покой. Этот период подходит для решения самых трудных задач.

Рыбы– карта дня Таро “Солнце”

Для Рыб, карта Таро “Солнце” предвещает многообещающий день. Солнце считается одной из самых счастливых карт Таро, и все ваши дела будут идти гладко, принося радостные результаты.