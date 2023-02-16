Гороскоп на 16 февраля 2023 по картам Таро: все знаки Зодиака

ОВЕН – Восьмерка жезлов

Восьмерка Посохов – карта большой силы. Вам предстоит окунуться в дела с головой и почувствовать усталость в этот день. Но, подобно птицам на этой карте, вам удастся взлететь вверх к собственному успеху.

Об этом пишет Слова и фразы.

ТЕЛЕЦ – Тройка кубков

Будьте благодарны Вселенной за предоставленный шанс. Не бойтесь ничего и смело двигайтесь вперед. Вам предстоит побороться за свое будущее благополучие. Не надейтесь на чужую помощь и не просите ее.

БЛИЗНЕЦЫ – Мир

Эта карта символизирует победу над своими слабостями. Вы перестанете быть рабом своих мимолетных желаний и страстей, не будете гнаться за призраками и обретет внутреннее равновесие. Вас ждет несомненный успех, если вы будете делать все правильно.

РАК – Повешенный

Повешенный не предвещает вам позитивного исхода этого дня. Лучше отложите все дела и важные встречи на другой день. Работу также следует закончить максимально быстро, поскольку в конце дня все может начать валиться из рук.

ЛЕВ – Рыцарь жезлов

Пришло время отпустить ситуацию и сложить оружие. Вы деретесь с ветряными мельницами и вам необходимо прекратить это делать. Дайте себе возможность отдохнуть и перестаньте пытаться все контролировать.

ДЕВА – Луна

С карты на нас смотрят собака и волк. Два похожих, но в тоже время разных зверя символизируют ваше внутреннее состояние: вам хочется помогать и заботится и в тоже время – стать одиночкой и не видеть людей. Решите для себя, что именно вам надо и тогда у вас все наладится.

ВЕСЫ – Король кубков

Вы должны научиться управлять своими чувствами и дать им волю. Не скрывайте эмоций. Если у вас перед глазами будет ясная цель, вы очень скоро убедитесь, что эмоции и богатая фантазия лишь помогают вам скорее достичь ее.

СКОРПИОН – Семерка денариев

Вам нужно дождаться правильного момента прежде чем начинать действовать. Часто выбор правильного момента может весьма заметно сказаться на результате наших усилий. Карта также указывает, что выращенное вами теперь может расти само, не требуя вашего постоянного внимания.

СТРЕЛЕЦ – Четверка мечей

Спите, или медитируйте, или отправляйтесь на прогулку, или погружайтесь в воспоминания – делайте все, чтобы дать своему уму отдохнуть от занимающей вас проблемы. Звездное небо на карте говорит о безграничности творческого потенциала для того, кто знает основное правило человеческой природы.

КОЗЕРОГ – Рыцарь мечей

Вы должны безраздельно сосредоточиться на своей цели, чтобы ничто вас не отвлекало, поскольку Рыцарь пытается победить земное притяжение (то есть инерцию, с которой боремся мы все) чистой силой воли.

ВОДОЛЕЙ – Девятка денариев

Карта указывает, что вы преуспели в создании такого окружения, которое вам действительно по душе. Вы много работали и заслужили право насладиться результатом своих нелегких трудов.

РЫБЫ – Правосудие

Правосудие это одна из тех карт, название которых также является хорошим описанием значений. Честность, равенство и справедливость становятся преобладающими принципами, с которыми вы проживаете свою жизнь. Без этой энергии жизнь была бы сведена к простому выживанию.