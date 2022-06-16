Гороскоп на 16 июня 2022 по картам Таро: все знаки Зодиака

Судьба приготовила сюрпризы многим знакам, однако особенно под ее прицел попали Овны и Весы. А вот Скорпионам в этот день нужно контролировать свои эмоции.

Гороскоп на четверг, 16 июня 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро.

Об этом пишет Слова и фразы.

Овен – Колесница

Овны, 16 июня – это хороший день, чтобы сконцентрироваться на семейных делах и вопросах личного характера. Уделите время близким и порадуйте своего любимого человека.

Телец – Мир

Тельцам 16 июня необходимо настроиться на активную деятельность. Их ждет много проблем. Вероятно, что к концу дня представители этого знака почувствуют усталость и раздражение.

Близнецы –​​​​​​​ Двойка Денариев

16 июня обстоятельства будут складываться как можно лучше для Близнецов – и личные, и деловые партнеры будут проявлять понимание и не препятствовать им воплощать задуманное.

Рак –​​​​​​​ Воздержание

Раки,этот день станет для вас серьезным испытанием на прочность и трудоспособность. Но если вы захотите добиться успеха – у вас все получится.

Лев –​​​​​​​ Паж Кубков

Львы, у вас появится масса идей по поводу источников дополнительного заработка. Карты Таро советуют 16 июня выбрать вариант, который будет максимально комфортным для вас.

Дева –​​​​​​​ Солнце

Дев 16 июня будет ждать на редкость спокойный день. Поэтому карты Таро рекомендуют наслаждаться каждым моментом и посвятить свободное время самосовершенствованию.

Весы –​​​​​​​ Верховная Жрица

Гадание на картах Таро советует Весам 16 июня заняться своим здоровьем. Прогулки на свежем воздухе, правильное питание и спорт помогут вернуться в форму.

Скорпион – Рыцарь Мечей

Карты Таро предупреждают, что Скорпионов ждет эмоциональный день. Чтобы не довести себя до нервного срыва, научитесь контролировать свои эмоции. Чтобы избежать неловких ситуаций, лучше промолчите.

Стрелец –​​​​​​​ Четверка Жезлов

16 июня Стрельцам необходимо набраться терпения. Вас будет все раздражать и вы даже не сможете выспаться. Но если кажется, что весь мир против вас, то стоит попробовать стать его частью, чтобы было легче.

Козерог –​​​​​​​ Дама Денариев

Карты Таро советуют Козерогам сделать что-то необычное 16 июня и попробовать вырваться из рутины. Можете смело поэкспериментировать. День хорош для любых изменений. Главное не просиживать все время на диване.

Водолей – Башня

Водолеи, уделите немного времени родным и друзьями 16 июня. Позвоните первыми и наладьте контакт с человеком, которого начали терять. Судьба будет способствовать вам в таких делах.

Рыбы –​​​​​​​ Маг

Для Рыб этот день будет удачным во всех отношениях, особенно в материальном плане. Не выпускайте инициативу из рук и не отказывайтесь от помощи, лишней она не будет.