Гороскоп на 16 ноября по картам Таро

Гороскоп на вторник, 16 ноября 2021 года, по картам Таро для всех знаков зодиака.

Овен – Император

Пришла пора принимать важные решения, пишет Слова и фразы. Будьте, подобно императору, мудрым руководителем и постарайтесь быть справедливым. Не смотрите по сторонам и двигайтесь только вперед, не смотря на слова и комментарии людей.

Телец – Рыцарь жезлов

Рыцарь жезлов – настоящий боец. Будьте и вы сильными и смелыми в этот день. Смело отправляйтесь в бой и не бойтесь ничего. В этот день у вас все обязательно получиться. Единственное, что может помешать вам победить – тщеславие.

Близнецы – Туз денариев

Гороскоп по картам Таро на 16 ноября обещает Близнецам насыщенный на интересные события день. Так, в какой-то момент вы можете почувствовать себя уставшими и захотеть уединиться. Не бойтесь покинуть шумную компанию и побыть с собой. Это поможет вам сделать выводы и научит доверять себе.

Рак – Семерка кубков

16 ноября карты Таро говорят о том, что у Раков получится фантастический трюк. То, то вы задумывали давно – сможет осуществиться именно в этот понедельник. После насыщенного дня вам не помешает хороший отдых.

Лев – Девятка денариев

Не бойтесь рисковать в этот день. Вам следует быть собой и не бояться ставить ультиматумы. В этот день вам необходима поддержка близких, поэтому не бойтесь ее просить. Вечером обязательно хорошо отдохните, отложив все дела на другое время.

Дева – Десятка мечей

Самоконтроль – то, о чем вы постоянно должны помнить. Будьте внимательны к себе и не думайте, что все вокруг плохие. Научитесь доверять и не бойтесь делиться своими проблемами с остальными.

Весы – Тройка жезлов

Вас ждет насыщенный на приключения день, который раскроет вам глаза на многие вещи. Не бойтесь быть настойчивым в этот день и не пытайтесь обманывать. Кроме того, вам предстоит серьезный разговор.

Скорпион – Пятерка кубков

Будьте внимательны. Пришла пора что-то кардинально изменить в себе, чтобы потом было можно двигаться дальше. Не пытайтесь вернуться к прошлому, поскольку там вас не ждет ничего хорошего.

Стрелец – Тройка денариев

Пришла пора радоваться жизни и наслаждаться всеми предоставленными ею подарками. Будьте благодарны и тогда сможете получить необычное вознаграждение. Не пытайтесь прыгнуть выше своей головы.

Козерог – Туз мечей

Выясните отношения, вникните в суть дела, примите решение. Вам придет в голову блестящая идея, которая поможет решить надоевшую проблему или разгадать давно мучившую вас загадку. Будьте внимательны и готовы.

Водолей – Король денариев

Радуйтесь достигнутому и разумно используйте свои ресурсы. Вы можете подвести итоги своего труда и порадоваться им. И, проведя инвентаризацию своих богатств, можете даже немножко попочивать на лаврах.

Рыбы – Четверка жезлов

Получив знак или шанс, не упускайте его, даже если он связан с риском. Возможно, на работе вам представится какой-то увлекательный шанс, или в личной жизни произойдет интересная встреча, и из этой искры потом разгорится пламя.

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