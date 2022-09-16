Гороскоп на 16 сентября 2022 по картам Таро: все знаки Зодиака

Овен– карта дня Таро “Пятерка кубков”

Это не лучший день для вас. Велик риск разочарования в важных вещах или дорогих вам людях. Ваши надежды не сбудутся. Но не стоит чересчур все драматизировать. Все поправимо.

Об этом пишет Слова и фразы.

Телец– карта дня Таро “Паж жезлов”

Готовьтесь к положительным переменам в деловой сфере. Диапазон велик – от смены работы до ремонта дома. Вы движетесь в верном направлении, и будете за это сполна вознаграждены.

Близнецы – карта дня Таро “Страшный Суд”

Эта карта предвещает какое-то важное событие в вашей жизни. Вы можете изначально недооценивать его значимость, но оно изменит вашу дальнейшую судьбу, и начнется новый этап.

Рак– карта дня Таро “Десятка кубков”

Великолепный день, о котором влюбленные пары могут только мечтать. Лучше всего провести его вместе со своей семьей и любимыми людьми. Гармония и взаимопонимание вам обеспечены.

Лев– карта дня Таро “Четверка пентаклей”

Этот день вас определенно порадует. Вы останетесь довольны своей работой, бизнесом и финансовыми делами. Судьба преподнесет вам щедрый подарок – не упустите свой шанс.

Дева– карта дня Таро “Пятерка жезлов “

Главной мотивацией дня в рабочих вопросах будет дух соревнования и соперничества. Вам предстоит все время доказывать окружающим свое превосходство и компетентность.

Весы – карта дня Таро “Колесница”

Вы полностью контролируете ситуацию и способны нею управлять. Вам по силам любое дело, за которое вы возьметесь. И все благодаря проявленной дисциплине и организованности.

Скорпион– карта дня Таро “Восьмерка кубков”

В этот день обстоятельства потребуют от вас решительных действий. Не исключено, что вы попадете в тупик, и вам придется бросить все и двигаться в противоположном направлении.

Стрелец – карта дня Таро “Восьмерка жезлов”

В этот день велик риск потерять что-то важное для вас. Всему виной ваша медлительность и неорганизованность. Постарайтесь больше внимания уделить насущным проблемам.

Козерог – карта дня Таро “Четверка мечей” (в перевернутом положении)

Видимо, вы пытаетесь уйти от каких-то проблем и закрыть глаза на ситуацию, которая вас не устраивает. Пускать все не самотек – не лучшее решение, постарайтесь проявить активность.

Водолей– карта дня Таро “Сила”

Этот день может показаться вам непростым, но вы сможете любое событие повернуть в свою пользу. Вас как будто тестируют на прочность, и вы успешно пройдете эту проверку.

Рыбы– карта дня Таро “Страшный Суд” (в перевернутом положении)

Вам следует быть осторожнее в словах и действиях, потому что вскоре вам придется раскаяться, если вы были неправы. Главное – проявить терпение, благоразумие и дипломатичность.