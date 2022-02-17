Гороскоп на 17 февраля 2022 по картам Таро: все знаки зодиака

Но при этом карты пророчат для всех знаков Зодиака массу задач, которые внезапно свалятся на плечи.

ОВЕН – Шестерка Кубков

Овны – уверенные в себе и внутренне сильные личности. Появление этой карты в раскладе позволяет утверждать, что в ваших силах – формировать собственную судьбу самостоятельно. Скорее, это даже настоятельная рекомендация, ведь вместо вас в последнее время это постоянно делают другие. Правда, иногда вы слишком уверены в своей правоте и беспокоитесь за свой комфорт, боясь рисковать. Гороскоп на четверг настоятельно советует менять подобный подход к жизни, иначе очень пожалеете.

ТЕЛЕЦ – Колесо Фортуны

Колесо Фортуны – это всегда выбор. Вероятно, судьба готовит вас к новому этапу существования, посему вам предстоит определиться, чего же вы хотите на самом деле и расставить приоритеты на будущее. Гороскоп на завтра гарантирует вам высокий взлет, если вы не будете рубить с плеча по любому поводу и научитесь достойно оценивать старания тех, кто максимально искренний с вами.

БЛИЗНЕЦЫ – Солнце

Эта карта имеет несколько противоположных значений. Во-первых, она символизирует свет и тепло, с чем, собственно, у нас и ассоциируется Солнце. С другой же – разрушительную энергию, которая способна испепелить все на своем пути. Подобное может возникнуть только в том случае, когда ситуация выходит из-под контроля. Держите все в собственных руках и грамотно рассчитывайте каждый шаг, тогда удастся избежать того самого “краха”.

РАК – Девятка Жезлов

Ракам карты обещают довольно противоречивый день, а цепочка событий будет напоминать маятник: может произойти все, что угодно. От максимально приятных сюрпризов до неудач и разбитых надежд. В любом случае, гороскоп на сегодня рекомендует Ракам не опускать руки, что бы не произошло. Судьба любит смелых, помните об этом.

ЛЕВ – Повешенный

Висельник не является картой с трагичным смыслом, это – своеобразный сигнал о возможных неприятностях. Которые, к слову, могут обойти вас стороной, если вы научитесь трезво оценивать ситуацию. Повешенному словно “перекрыли кислород”, и Львы в последнее время чувствуют себя примерно так же. Но это происходит от того, что вы зациклились на собственной персоне. Посмотрите вокруг: мир прекрасен, не стоит видеть все в черном цвете.

ДЕВА – Паж Кубков

Гороскоп на завтра для Дев обещает им насыщенный день, возможно, даже слишком. События будут молниеносно сменять друг друга, но ваша задача – успевать за ними. Контролируйте все, что происходит вокруг, концентрируйтесь на главном и “не зевайте”. А еще гороскоп на завтра настоятельно советует сказать “спасибо” тому, кто искренне надеется получить похвалу от вас. Кстати, форма благодарности может быть любая.

ВЕСЫ – Король Денариев

Король Денариев предполагает, что вы открыты для уроков эмоционального опыта. Если в последнее время вы часто испытываете нервное истощение или же перманентное напряжение – гороскоп на четверг настоятельно советует менять эту ситуацию. Прежде всего вам стоит научиться смотреть на мир шире, и, желательно, видеть то, что происходит дальше вашего носа. Проявите гибкость, попробуйте научиться новому отношению к жизни.

СКОРПИОН – Вера (Верховный жрец)​​​​​​​

Эта карта олицетворяет мир веры и глубочайшего доверия, который основан на непоколебимости избранных ценностей. Ранее вам пришлось делать сложный выбор, однако он определил ключевые приоритеты на будущее. Карты говорят о том, что пришла пора расслабиться и насладиться собсвтенным превосходством над всеми недоброжелателями и завистниками: вы стали недосягаемыми для них. Гороскоп на четверг позволит Скорпионам полноценно достичь внутренней гармонии и обрести совершенно новые эмоции.

СТРЕЛЕЦ – Пятерка Кубков

Четверг может стать для Стрельцов не совсем благоприятным днем, но стоит понимать, что все в ваших руках. Вас ждет разочарование и уныние с намеком на преувеличение и драматизацию. Да, вы сами создаете свои проблемы, однако вместо того, чтобы решать их – начинаете себя жалеть и хотите, чтобы это делали другие. Мир не крутится вокруг вас, увы.

КОЗЕРОГ – Дама Жезлов

У Королевы Посохов (Дама Жезлов) сильная личность, и если вам выпала именно эта карта – значит у вас есть все шансы завоевать этот мир. Ну или хотя бы его часть, которую вы сами пожелаете. Не стоит бояться сделать шаг – возможно, он станет стартовой точкой в будущее вашей мечты. Удача на вашей стороне, так что смело действуйте.

ВОДОЛЕЙ – Шестерка Денариев

Эта карта означает благотворительность, или стремление внести честность и равенство в нечестный мир. В материальном смысле мы часто подчиняемся желанию приобрести столько, сколько возможно. Гороскоп на завтра советует Водолеям пересмотреть свою позицию и немного убавить стремление к богатству. Стоит познать удовольствие делиться тем, что имеем и понять важность равновесия и честности в материальных делах.

РЫБЫ – Семерка Мечей

Рыбы запутались в паутине своих собственных комплексов и последствиях опрометчивых поступков. Вы все время хотите найти легкий путь, не напрягаться и пускаете на самотек даже очень ответственные процессы. Такая халатность и инертность привела вас к большим трудностям. Жизнь может внезапно нанести удар, от которого вам не удастся удрать, да и бегство от проблем – худший выход. Возьмите себя в руки, или обратитесь за помощью к тем, кто ранее был в такой ситуации. Избегайте обманов.