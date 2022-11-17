Гороскоп на 17 ноября 2022 по картам Таро: все знаки Зодиака

Овен – Маг

Вам выпала одна из лучших карт колоды! На ней изображен маг, который сумел подчинить силы природы, пространство и время.

Об этом пишет Слова и фразы.

Мастер своего дела, профессионал, обладающий харизмой, уверенностью в своих силах и четким пониманием целей. Вряд ли вы сможете достичь уровня мага всего за один день, но сегодня вам будут предоставлены по-настоящему уникальные возможности для роста – личностного и карьерного. Сегодня вы действительно будете способны на многое.

Телец – Справедливость

Этот день может быть связан с юридическими вопросами или с понятием честности в широком смысле слова. Возможно, сегодня вы окажетесь в ситуации, которая ярко продемонстрирует истинное отношение к вам того или иного человека, то, насколько справедлив этот мир по отношению к вам и вы к миру. Вы постараетесь быть беспристрастным и руководствоваться логикой. Но Таро предупреждают: не увлекайтесь ролью судьи. Так вы можете остаться без друзей и единомышленников.

Близнецы – Туз Денариев

Замечательная карта, символизирующая помощь Неба! Сегодня для вас могут открыться возможности, о которых вы даже не могли мечтать. В этот день вы сможете по-настоящему улучшить и обустроить свою жизнь – прежде всего, в материальном плане. Указание на это – символ ухоженного сада. Таро рекомендуют сегодня сделать как можно больше шагов в направлении реализации своей мечты. Пользуйтесь моментом!

Рак – Колесница

Прекрасная карта лидерства! Обратите внимание: главное в этой колеснице – не движение, а тот ценный груз, который она везет. На его ценность указывает и гордая осанка человека, который управляет ею. Он горд ролью, которая ему досталась, он увенчан звездой – символом божьего благословения. Этот день может быть связан с ответственной и уважаемой работой. Но Таро рекомендуют обратить внимание на “коней” – непредвиденные обстоятельства и досадные мелочи, которые могут всё испортить.

Лев – Семерка Кубков

Это очень красивая карта, но, увы, ее основное значение – иллюзия. Сегодня вы можете увлечься множеством идей, вдохновиться на подвиги, страстно захотеть что-то приобрести или сделать. И это прекрасно – скучать и грустить вам точно не придется. Что ж, насладитесь этим восторженным состоянием. Главное – помните о том, что это не имеет ничего общего с реальностью. И не предпринимайте реальных шагов к достижению этих “целей”.

Дева – Солнце

Это лучшая карта колоды! Успех, признание, достижение успеха, прекрасные перспективы – все это обещают Таро сегодня. Вы сможете, наконец, насладиться плодами своего труда и почить на лаврах. Кроме того, все ваши решения и действия в этот день будут благословлены Свыше. Вы сможете преодолеть все свои сомнения и страхи и смело приближаться к своей мечте.

Весы – Королева Денариев

На карте изображена бизнес-леди. Она знает, как работать и зарабатывать, и знает, как важна слаженная команда. Но эта дама – одинока. Сегодня Таро, с одной стороны, обещают вам плодотворный день с точки зрения достижения успеха в бизнесе, в деловой сфере, в карьере, в материальных делах. А с другой, рекомендуют вам подумать о том, чем вы жертвуете ради своей карьеры. Если речь идет о личном счастье, не слишком ли высока цена?

Скорпион – Влюбленные

Эта карта “многослойна”. С одной стороны, очевидно, что она – о любви. На ней изображены Адам и Ева в райском саду, их благословляет архангел Рафаил. Следовательно, день может быть связан с романтическими вещами, со свиданиями, общением с любимым человеком, возможно, с помолвкой или свадьбой. С другой стороны, карта указывает на выбор. Причем, выбор не столько “бытовой” – что одеть или что приготовить, – а выбор экзистенциальный: какой путь для дальнейшего развития выбрать.

Стрелец – Девятка Мечей

Вам выпала непростая карта. Фактически это предупреждение о какой-то опасности. Возможно, вас мучают кошмары, неясные страхи, опасения, сомнения, предчувствия. Увы, они могут быть обоснованными. Но самое интересное, что все эти потенциальные опасности вы организовываете себе… сами. Речь идет о самонакручивании. Наверняка вы слышали фразу о том, что мысль материальна. Всё, о чем мы думаем и во что верим, может воплощаться в реальной жизни.

Козерог – Шут

Это – первая карта колоды. И пусть вас не смущает ее название. Этот человек никого не развлекает. Он – тот, кто отправляется в путь за своей мечтой (ее символизируют горы на горизонте). Он чист сердцем и открыт душой. Он берет в дорогу ценный опыт (котомка) и вдохновение (цветок). Сегодня может начаться важный этап в вашей жизни. Ваша победа, ваш успех уже предопределены. Но Таро предупреждают о том, что вам придется преодолеть препятствия и запастись терпением.

Водолей – Семерка Мечей

Эта карта – об измене самому себе. Сегодня вы можете пойти на компромисс. Он будет казаться вам совсем незначительным. Вы просто на что-то закроете глаза или не скажете то, что должны сказать. Или дадите небольшую слабинку там, где обычно ее не давали. Это могло бы сойти с рук в любой другой день, но только не сегодня. Вы сделаете лишь один неверный шаг, и всё вокруг начнет рушиться: ваш авторитет, доверие, положение в обществе, уважение… Не допускайте этого. Не сворачивайте с правильного пути.

Рыбы – Страшный Суд

На самом деле эта карта не страшная. Она – о тотальном прощении и возрождении. На ней изображен библейский сюжет: в “последний день” ангел вострубил и мертвые восстали из могил. Сегодня вам может быть прощен самый тяжкий грех. Вы можете помириться с заклятым врагом, а также “возродиться из пепла” – пережить полное обновление. Вас ждет прилив сил – физических и духовных, а также вдохновение.