Гороскоп на 17 сентября 2023 по картам Таро: все знаки зодиака

Астрологический гороскоп на воскресенье, 17 сентября 2023 года, согласно Таро, предсказывает, что Ракам предстоит преодолевать некоторые трудности,...

Овен – карта дня Таро “Двойка мечей”

Ваша уверенность и спокойствие будут вашими главными союзниками в поддержании равновесия. Вы сможете устоять перед попытками окружающих вас провокаций, не позволив при этом нанести вам ущерб.

Об єтом пишет Слова и фразы.

Телец– карта дня Таро “Девятка жезлов”

Для Тельца, карта дня Таро – “Девятка жезлов”, сегодняшний день требует терпения и ожидания развития событий. Это наилучшая стратегия, которая поможет вам избежать неприятностей как на работе, так и в личной жизни.

Близнецы – карта дня Таро “Дурак”

Для Близнецов, карта дня Таро – “Дурак”, день обещает быть легким и удачным, где все задачи будут решаться легко, а проблемы рассеются сами собой. Особенно важно сегодня принимать верное решение, которое может повлиять на вашу будущую судьбу.

Рак – карта дня Таро “Пятерка мечей”

Этот день будет полон вызовов и неприятных моментов. Вам придется бороться за свои интересы, но, несмотря на ваши усилия, ситуация может не развиваться в вашу пользу.

Лев– карта дня Таро “Солнце”

Для Льва, карта дня Таро – “Солнце”, обещает многообещающий день. Солнце считается одной из самых благоприятных карт Таро, и все ваши дела будут идти на пользу, принося удовлетворение от результатов вашей работы.

Дева– карта дня Таро “Луна”

Для Девы, карта дня Таро – “Луна” (в перевернутом положении), указывает на изменчивое настроение, что может отразиться на вашей производительности. Окружающие люди могут испытывать трудности в понимании ваших желаний и мотивации для ваших действий.

Весы– карта дня Таро “Башня”

Этот день характеризуется как чрезвычайно неблагоприятный, когда ваши планы разрушаются, и события или люди, на которых вы полагались, подводят вас. Все это происходит по причинам, которые не зависят от вашей воли.

Скорпион– карта дня Таро “Королева жезлов”

Для Скорпиона, карта дня Таро – “Королева жезлов”, предвещает хороший день, когда ваши начинания увенчиваются успехом. Ваша работа и карьера процветают, а финансы летят к вам, вам лишь нужно успевать их ухватить.

Стрелец – карта дня Таро “Паж пентаклей”

Для Стрельца, карта дня Таро – “Паж пентаклей”, обещает полезные знакомства и встречи, которые способствуют улучшению вашего финансового положения. Не упускайте шансов, связанных с предложениями в сфере бизнеса, карьеры или финансов, которые могут появиться в этот день.

Козерог– карта дня Таро “Страшный Суд”

Вам следует быть более осторожными в своих высказываниях и действиях, так как возможно придется позднее пожалеть о некоторых своих поступках, если они окажутся ошибочными. Основное требование – проявить терпимость, разумность и дипломатичность.

Водолей– карта дня Таро “Королева кубков”

Для Водолея, карта дня Таро – “Королева кубков”, обещает замечательный день, подходящий для любви, романтических встреч и свиданий с близкими, друзьями и родственниками. Важной фигурой в этом дне будет влиятельная женщина, которая окажет вам разнообразную поддержку.

Рыбы– карта дня Таро “Туз пентаклей”

Для Рыб, карта дня Таро – “Туз пентаклей”, обещает замечательный день, который приносит хорошее настроение, энергию и возможность получить различные подарки, призы и приятные сюрпризы в финансовой сфере.