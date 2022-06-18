Гороскоп на 18 июня 2022 по картам Таро: все знаки Зодиака

Гороскоп на субботу, 18 июня 2022 года для всех знаков Зодиака по картам Таро.
Об этом пишет Слова и фразы.
Овен – Мир
Овны, карты Таро сулят вам 18 июня успех в начинаниях. Не упустите возможность заключить важную сделку и решить те вопросы, которые длительное время откладывали в темный ящик. Пора действовать!
Телец – Сила
Карты Таро советуют Тельцам не отказываться от возможностей, будь это дополнительный заработок, новые знакомства или просто экстремальный отдых. Все в ваших руках, просто скажите “Да” новому и неизвестному!
Близнецы – Правосудие
Близнецы, 18 июня будьте бдительны: возможно, кто-то хочет вас подставить. Не верьте пустым обещаниям, наблюдайте за действиями. Держитесь подальше от дел, которые могут негативно отразиться на ваших отношениях с окружающими.
Рак – Повешенный
Ракам 18 июня нужно порадовать себя. Пусть это будет маленькая, но значимая для вас покупка, которая принесет настроение на весь день. Не скупитесь на позитивные аффирмации – они зарядят вас силой для покорения новых вершин.
Лев – Император
18 июня обстоятельства будут как можно лучше складываться для Львов. Близкие проявят поддержку там, где вы не ждали, а на работе не будут препятствовать воплощать задуманное.
Дева – Воздержание
Карты Таро советуют Девам 18 июня повременить с решениями, которые могут стать решающими в определенных жизненных сферах. Подумайте о том, что вам хочется сейчас, и ответ на вопросы о будущем придут сами собой. Ваш девиз – торопись медленно.
Весы – Верховная жрица
Весы, уделите внимание своему здоровью. Составьте график питания, подберите рацион и постарайтесь выспаться. Лишний стресс ни к чему – сосредоточьтесь на внутренней гармонии.
Скорпион – Отшельник
Скорпионы, субботу для вас будет днем размышлений. Карты Таро рекомендуют уйти от суеты подальше к природе. Возможно, именно там вы обретете внутренний покой и силы для свершения новых идей.
Стрелец – Суд
Стрельцам рекомендуется 18 июня запастись терпением – не все будет идти так, как вам хочется, но время расставит вещи на свои места. Позвольте другим ошибаться и, возможно, многие ситуации разрешатся сами собой.
Козерог – Влюбленные
Козероги, карты Таро в субботу обещают вам романтическое настроение.
Водолей – Колесница
Гадание на картах Таро рекомендует Водолеям 18 июня сдерживать свои эмоции. Постарайтесь в разговорах с близкими не делать громких высказываний, поскольку это может усугубить ваши отношения. На работе держитесь подальше от конфликтных ситуаций – это сохранит вашу репутацию.
Рыбы – Вера (Верховный жрец)
У Рыб 18 июня может наблюдаться упадок сил, поэтому карты Таро рекомендуют не брать на себя непосильную ношу, как в работе, так и в домашних делах. Выполняйте все в меру своих возможностей!