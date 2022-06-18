Гороскоп на 18 июня 2022 по картам Таро: все знаки Зодиака

Сегодня желательно забросить все рабочие дела подальше и провести время в приятной компании друзей или в кругу семьи.

Гороскоп на субботу, 18 июня 2022 года для всех знаков Зодиака по картам Таро.

Об этом пишет Слова и фразы.

Овен – Мир

Овны, карты Таро сулят вам 18 июня успех в начинаниях. Не упустите возможность заключить важную сделку и решить те вопросы, которые длительное время откладывали в темный ящик. Пора действовать!

Телец – Сила

Карты Таро советуют Тельцам не отказываться от возможностей, будь это дополнительный заработок, новые знакомства или просто экстремальный отдых. Все в ваших руках, просто скажите “Да” новому и неизвестному!

Близнецы – Правосудие

Близнецы, 18 июня будьте бдительны: возможно, кто-то хочет вас подставить. Не верьте пустым обещаниям, наблюдайте за действиями. Держитесь подальше от дел, которые могут негативно отразиться на ваших отношениях с окружающими.

Рак – Повешенный

Ракам 18 июня нужно порадовать себя. Пусть это будет маленькая, но значимая для вас покупка, которая принесет настроение на весь день. Не скупитесь на позитивные аффирмации – они зарядят вас силой для покорения новых вершин.

Лев – Император

18 июня обстоятельства будут как можно лучше складываться для Львов. Близкие проявят поддержку там, где вы не ждали, а на работе не будут препятствовать воплощать задуманное.

Дева – Воздержание

Карты Таро советуют Девам 18 июня повременить с решениями, которые могут стать решающими в определенных жизненных сферах. Подумайте о том, что вам хочется сейчас, и ответ на вопросы о будущем придут сами собой. Ваш девиз – торопись медленно.

Весы – Верховная жрица

Весы, уделите внимание своему здоровью. Составьте график питания, подберите рацион и постарайтесь выспаться. Лишний стресс ни к чему – сосредоточьтесь на внутренней гармонии.

Скорпион – Отшельник

Скорпионы, субботу для вас будет днем размышлений. Карты Таро рекомендуют уйти от суеты подальше к природе. Возможно, именно там вы обретете внутренний покой и силы для свершения новых идей.

Стрелец – Суд

Стрельцам рекомендуется 18 июня запастись терпением – не все будет идти так, как вам хочется, но время расставит вещи на свои места. Позвольте другим ошибаться и, возможно, многие ситуации разрешатся сами собой.

Козерог – Влюбленные

Козероги, карты Таро в субботу обещают вам романтическое настроение.

Водолей – Колесница

Гадание на картах Таро рекомендует Водолеям 18 июня сдерживать свои эмоции. Постарайтесь в разговорах с близкими не делать громких высказываний, поскольку это может усугубить ваши отношения. На работе держитесь подальше от конфликтных ситуаций – это сохранит вашу репутацию.

Рыбы – Вера (Верховный жрец)

У Рыб 18 июня может наблюдаться упадок сил, поэтому карты Таро рекомендуют не брать на себя непосильную ношу, как в работе, так и в домашних делах. Выполняйте все в меру своих возможностей!