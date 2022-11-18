Гороскоп на 18 ноября 2022 по картам Таро: все знаки Зодиака

Овен – Шестерка Мечей

На этой удивительной карте изображена гондола. Женщина, которая медленно плывет в ней по водам венецианского канала, символизирует спокойное, уверенное, но не быстрое движение в правильном направлении.

Об этом пишет Слова и фразы.

На ее лице маска – символ того, что на пути к цели следует скрывать свои истинные намерения и чувства, а использовать дипломатию и такт. Маска на самой лодке символизирует ваше высшее “Я” – именно оно направляет вас.

Телец – Двойка Жезлов

Вам выпала прекрасная карта! На ней изображены ступени, ведущие вверх, к вашей цели. Никаких препятствий нет, путь полностью открыт. Но, дойдя до вершины, вы вдруг обнаружите “развилку” – две двери, вместо одной. Сегодня вы можете оказаться в ситуации выбора. Придется сделать небольшую паузу, собраться с мыслями и принять окончательное решение. Но не волнуйтесь: какой бы вариант вы ни избрали, вы не прогадаете.

Близнецы – Рыцарь Кубков

Эта карта символизирует погружение с головой в мир чувств и эмоций. Этот Рыцарь – профи в любви. Это – смысл его существования. Сегодня и вы можете погрузиться в те же глубины. Насладитесь этим прекрасным состоянием, но не забывайте о “технике безопасности”: важные вопросы все же лучше решать с помощью ума, а не сердца. В то же время извлеките пользу от романтического настроя. Именно в этот день вы имеете возможность вывести отношения с любимым человеком на новый этап.

Рак – Отшельник

Похоже, сегодня вы захотите убежать от этого суетного мира и немного побыть наедине с собой. Вам потребуется пауза в общении, в деятельности и даже в проявлении чувств. Бывают моменты, когда тишина – лучший врач и советчик. С чем бы ни был связан этот “уход от мира”, он пойдет вам на пользу. Возможны прозрения, мгновенные ответы на важные вопросы (на это указывает светильник). Но все же не переусердствуйте с аскетизмом и одиночеством. Такие паузы полезны только в том случае, если они непродолжительны и не превращаются в образ жизни.

Лев – Восьмерка Кубков

Вам выпала очень необычная карта. Ее главный смысл – радикальная перемена целей или путей их достижения. На ней изображен человек, который поднимается по лестнице вверх, оставляя приготовленные для него кубки. Там, внизу, всё определенно и ясно – каждый его следующий шаг просчитан до мелочей холодным рассудком. Но на новом пути ничего не определено. Это совершенно новый опыт. Именно такое движение вы можете начать сегодня.

Дева – Девятка Жезлов

Это прекрасная карта отдыха за несколько шагов до цели. На лестнице изображен римский воин. Позади него – 8 жезлов, еще один он держит в руках на случай нападения врагов. Он позволил себе немного расслабиться и снять шлем. Но он не спит, он просто присел передохнуть. Сегодня Таро рекомендуют вам немного сбавить обороты, оглядеться вокруг и оценить обстановку. Но одновременно оставаться бдительными и не терять нити своего устремления к цели. До неё – рукой подать.

Весы – Девятка Мечей

Эта карта именно об этом. На ней изображена девушка, которую мучают страхи. Тени за окном превращаются в монстров, в голову лезут неприятные мысли, душу терзают плохие предчувствия. Сегодня вы рискуете столкнуться с ситуацией неконтролируемых переживания и даже наваждения. Сознание будет рисовать самые страшные картины грядущих событий. Но дело в том, что их творец – именно вы. Именно ваши негативные мысли и страхи могут воплотиться в реальность.

Скорпион – Туз Мечей

Эта карта символизирует мгновенное прозрение, ответ на вопрос, который вас давно мучил. На карте изображена богиня Минерва – богиня мудрости и битвы. Масть Мечей символизирует неограниченные возможности интеллекта, а Туз – помощь Неба. Это значит, что сегодня вы можете получить особую возможность совершить прорыв или дать старт делу, которое радикально изменит (разумеется, в лучшую сторону) ваше нынешнее положение.

Стрелец – Пятерка Монет

Не самая лучшая карта. Но и не самая плохая. Она указывает на материальные затруднения. Возможно, вы отправились в отпуск и немного не рассчитали своих финансовых возможностей – потратили больше, чем могли себе позволить. Или просто расходы в какой-то момент превысили доходы. Так или иначе, это не смертельно. Просто проанализируйте свой семейный или личный бюджет и сделайте необходимые “оргвыводы”. Со временем вы восстановите баланс.

Козерог – Двойка Монет

Прекрасная карта! Красивый светящийся шар символизирует мечту. Человек идет по направлению к ней, и никаких преград не встречает. Но имеется больше, чем один, способ достигнуть цели – на это указывают диски над его руками. Сегодня вы будете вынуждены “жонглировать” сразу несколькими задачами и даже видами деятельности, нужно будет проявить гибкость, готовность быстро переключаться и действовать быстро. Вам могут поступить очень интересные предложения. Но что бы вы ни выбрали, всё будет вам на пользу.

Водолей – Туз Жезлов

Ох, и карта вам досталась! Просто шикарная! Обратите внимание на массу огненных символов: вулкан, саламандра, пылающий жезл. Точно так же и вы сегодня будете гореть желанием изменить этот мир. Или, по крайней мере, вашу роль и место в нем. Вас будет переполнять энергия и стремление к действию. Степень этого стремления и этого действия может быть различной: вы либо ограничитесь несущественными изменениями, либо предпримите попытку спасти весь мир. Так или иначе, помощь Неба вам обеспечена.

Рыбы – Шестерка Монет

Вам выпала очень интересная карта. На ней изображен богато одетый мужчина, который в одной руке держит весы с “деньгами”, а во второй – зодиакальный символ Весов. Сегодня для вас актуальным может стать вопрос обмена помощи (скорее всего, материальной) на благодарность. Это карта мецената, спонсора, помощника. Именно в этой роли можете оказаться вы. Кстати, обратите внимание на главного героя: протягивая руку, он все еще размышляет над тем, следует ли оказывать помощь.