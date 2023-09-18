Гороскоп на 18 сентября 2023 по картам Таро: все знаки Зодиака

Гороскоп на понедельник, 18 сентября 2023 года, прогнозирует, что многие представители разных знаков Зодиака ожидают насыщенный и заполненный событ...

ОВЕН – Десятка кубков

У Овнов сегодня появится повод для радости. Это может быть как успешное завершение работы, так и встреча с привлекательными людьми. Возможно, даже новая любовь или дружба на горизонте. Важно следить за знаками судьбы, чтобы понять, к чему они вас приведут в этот день.

Об этом пишет Слова и фразы.

ТЕЛЕЦ – Паж денариев

Для Тельцов карта Пажа денариев говорит о начальном этапе связанного с материальными вопросами предприятия. Возможно, вы начнете работу над физическим объектом или приступите к проекту, связанному с садоводством, питанием, диетой или физической активностью.

БЛИЗНЕЦЫ – Дама мечей

Близнецы представлены картой Дамы мечей, что может означать возможность выполнить впечатляющий трюк. Если вы ранее чувствовали себя ограниченными или зависимыми от кого-то или чего-то, сейчас у вас есть шанс принять правильное решение и навсегда освободиться от этих ограничений.

РАК – Двойка кубков

Этот день будет пронизан глубокой симпатией, любовью, возможностью установить душевный контакт или даже примириться с кем-то. Настройтесь на восприятие событий с открытым сердцем, и, возможно, вам удастся снова почувствовать влечение. Если у вас уже есть специальный человек в жизни, вы можете пережить с ним новое, свежее начало в вашей любви.

ЛЕВ – Паж жезлов

Для Львов карта Пажа жезлов указывает на наступление новой фазы в каком-либо деле или проекте. Возможно, на работе появится захватывающая возможность, или в личной жизни вы встретите кого-то, кто станет источником новых искр. Эта искра, возможно, превратится в огонь страсти.

ДЕВА – Дама денариев

Для Дев под картой Дамы денариев важно не поддаваться влиянию других и не допускать манипуляций. Вы должны сохранить спокойствие и последовательно следовать своим ранее намеченным планам. Помните, что хорошее вино требует времени для выдержки и созревания.

ВЕСЫ – Рыцарь жезлов

Вас ожидает жаркий день, который может выразиться в двух различных сценариях. Ваш страстный нрав может подтолкнуть вас к желанию “всего и сразу”, либо же вы можете оказаться в ситуации, где эмоции будут разгораться до предела. Даже если это связано с мелкими причинами, не стесняйтесь проявлять свои чувства и, возможно, действовать в соответствии с внутренними порывами.

СКОРПИОН – Четверка кубков

Для Скорпионов, карта Четверки кубков указывает на возможные разочарования в жизни. Важно внимательно следить за своим настроением, поскольку даже незначительные обстоятельства могут вызвать у вас негодование или стресс. Даже если у вас есть действительные причины для горя, не погружайтесь слишком глубоко в свою печаль.

СТРЕЛЕЦ – Четверка денариев

СТРЕЛЕЦ, представленный картой Четверки денариев, сосредотачивается на стремлении к победе и успеху. Однако иногда слишком упорное усилие и непреклонность могут мешать вам достичь своих целей. Будьте более гибкими и открытыми к разным путям достижения своих планов.

КОЗЕРОГ – Пятерка жезлов

Вам следует быть в отличной форме, так как вам придется продемонстрировать свою мастерство. Это типичная ситуация, связанная с испытаниями, экзаменами или проверкой, избегать которой не рекомендуется. Это может быть как соревнованием с конкурентами, столкновением двух разных мнений, так и психологическим противоборством или конфликтом с близким человеком.

ВОДОЛЕЙ – Король кубков

Для Водолеев, карта Короля кубков указывает на необходимость осознанно управлять своими эмоциями, позволяя им свободно выражаться. Важно не скрывать свои чувства, но при этом стараться показать другому человеку, насколько сильно вы его любите, какие проблемы вас беспокоят или что именно волнует вас больше всего.

РЫБЫ – Туз денариев

Рыбам рекомендуется воспользоваться моментом удачи, представленным картой Туза денариев. Выберите то, что может пригодиться в долгосрочной перспективе, особенно в сфере работы и инвестиций. Это может стать основой для вашего долгожданного долгосрочного проекта, о котором вы мечтали уже давно.