Гороскоп на 19 февраля 2023 по картам Таро: все знаки Зодиака

ОВЕН – Паж Мечей

Если вам в раскладе выпадет Паж Мечей – это знак того, что вы немного запутались в своих же суждениях и ощущениях.

Об этом пишет Слова и фразы.

То есть, вас буквально бросает из стороны в сторону: в один момент вы радуетесь жизни и охотно строите планы на будущее, а через минуту начинаете “грызть” себя и упрекать других безо всякой на то причины. Собственно, такая переменчивость не является безосновательной. Овны просто потеряли всякую мотивацию.

ТЕЛЕЦ – Двойка Денариев

Эта карта указывает какие-то сложности в отношениях с людьми, прежде всего – на работе, но может коснуться и личного. Стоит отметить, что под угрозой и материальное состояние. Гороскоп на воскресенье советует вам держать ухо востро и при необходимости применять все свои умения налаживать связи. То есть потребуется немалая доля изворотливости, чтобы поддерживать свои дела на нынешнем уровне, не давая им “съехать по наклонной”.

БЛИЗНЕЦЫ – Рыцарь Кубков

Гороскоп на сегодня советует Близнецам “окунуться в глубины”. Это может означать, что вы не до конца понимаете, что происходит в той или иной сфере вашей деятельности. В частности, есть риск того, что вы не правильно поймете ситуацию и это может спровоцировать конфликт. А это сейчас ни к чему, будьте осторожны и не рубите с плеча.

РАК – Туз Мечей

Туз Мечей означает прилив вдохновения и новые возможности. Вероятно то, над чем вы столь долгое время боролись, наконец-то воплотится в жизнь. Но при этом карты говорят, что не стоит расслабляться и пускать все по течению. Чтобы получить ожидаемое, необходимо прикладывать усилия, подумайте об этом.

ЛЕВ – Дама Жезлов

Дама – переменчивая, но все же многообещающая карта. Гороскоп на завтра обещает Львам внезапно возникшие сложности, но не стоит их пугаться. Они дадут начало чему-то новому, а это, в свою очередь, принесет щедрые плоды в дальнейшем. Иногда стоит перешагнуть за рамки своего комфорта и, испытав некоторые неприятности, ощутить собственную силу.

ДЕВА – Четверка Жезлов

Четверка Жезлов никогда не бывает случайной или незаметной картой в раскладе. Она является хранителем очень позитивной и мощной энергетики. Именно к этому готовит вас гороскоп на воскресенье. Когда Четверка Жезлов выпадает в личном раскладе, значит вы стали счастливчиком судьбы. Возможно, стоит рискнуть и сделать первый шаг на встречу какому-то человеку, который очень нуждается в помощи и поддержке.

ВЕСЫ – Девятка Жезлов

Гороскоп на сегодня для Весов имеет довольно спорный характер. С одной стороны он явно указывает на то, что во внешней – материальной сфере жизни, все обстоит благополучно. Вы уже достигли ранее намеченных целей и теперь пожинаете плоды собственного усердия и трудолюбия. С другой же выпавшая в раскладе карта означает какое-то недовольство собой. Проблема кроется внутри вас.

СКОРПИОН – Маг

Маг – это карта положительная, которая четко символизирует начало нового этапа в жизни. Пришло время действовать и реализовывать свою мечту, желать и добиваться. Гороскоп на воскресенье говорит о том, что все высшие силы на вашей стороне и этим нужно воспользоваться. Вам придется взять инициативу в свои руки, показать свое превосходство, а также проявлять силу воли, идти к цели и раскрыть свой потенциал.

СТРЕЛЕЦ – Семерка Мечей

Появление в раскладе Семерки Мечей означает, что ваша жизнь вступила в полосу перемен. Спокойный и гармоничный период незаметно подошел к концу: в какой-то момент вы неизбежно свернете в сторону и сразу же наткнетесь на преграду. Гороскоп указывает на тот факт, что вы уже “повернули не туда” и уклонились от прежних ориентиров. Один этап вашей жизни сменяется другим, и до тех пор, пока эти перемены не приведут к перестройке всех сфер деятельности, вы будете чувствовать себя хоть и воодушевленно, но и несколько неуютно.

КОЗЕРОГ – Паж Денариев

Для Козерогов наступило время новых свершений. Вы наконец-то сможете разорвать круг и стать настоящим властелином ситуации. К слову, на пути к вершине вас будут ожидать только приятные сюрпризы, однако стоит запомнить одно условие: Паж Денариев дает понять, что, действуя старыми методами, вы вряд ли добьетесь запланированного и достигнете намеченных целей.

ВОДОЛЕЙ – Отшельник

Эта карта Таро обозначает добровольно избранное одиночество и уединение. Вероятно, вы слишком устали от постоянного пребывания среди толпы людей, поэтому подсознательно хотите отдаленности от социума. Гороскоп на сегодня пророчит самокопание, но все же это поможет разобраться в себе. Вам стоит заняться внутренним исследованием самого себя, своих мыслей и планов на будущее.

РЫБЫ – Луна

Луна в раскладе на воскресенье символизирует два разных отношения к подсознанию. В вашей жизни нет ярко выраженных целей и задач. Вы слепо бредете в будущее, спотыкаясь на каждом шагу. И, стоит отметить, что вы сами являетесь виновником подобной ситуации. Вам нужно выйти из своих ошибочных грез – ничего в жизни не дается просто так.